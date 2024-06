Bukele denuncia que un juez español se negó a extraditar a un asesino fugado: "Tal vez no tengan suficientes pandilleros"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha denunciado en una reciente entrevista en el programa del conocido presentador estadounidense Tucker Carlson, que un tribunal español ha decidido no extraditar a un pandillero salvadoreño detenido en España. Según Bukele, el pandillero, que había huido de El Salvador hace unos meses, fue arrestado en una operación conjunta entre la policía española, la policía de El Salvador y la Interpol.

El mandatario salvadoreño explicó que, tras la detención, la extradición del pandillero a El Salvador iba a ser automática. Sin embargo, después de que Bukele publicara un tuit celebrando la captura, un tribunal español resolvió que el pandillero no sería extraditado. La razón aducida por el tribunal fue que el detenido no tendría un juicio justo en El Salvador.

Bukele, durante la entrevista con Carlson, señaló que esta decisión es incomprensible y acusó a España de proteger a criminales internacionales. "Ellos saben que es un asesino", aseveró el presidente salvadoreño "pero sienten la necesidad de protegerlo". Carlson, conocido por su pasado en Fox News y por promover teorías de la conspiración de extrema derecha, ofreció una plataforma al presidente salvadoreño para expresar su indignación durante la entrevista. "Tal vez ellos no tienen suficientes pandilleros", llega a decir el presentador. A lo que Bukele contesta: "a mí no me importa que se lo queden. Una boca menos que alimentar".

El presidente Bukele ha recibido múltiples críticas por sus políticas de mano dura contra las pandillas, las cuales, aunque han sido muy efectivas en reducir la criminalidad, han sido denunciadas por numerosos organismos internacionales por vulnerar los derechos humanos.

Este incidente subraya ciertas tensiones entre El Salvador y España en cuanto a la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, y pone de relieve las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en los procedimientos judiciales salvadoreños.

Nayib Bukele pone a España de ejemplo del colapso de la civilización occidental: pic.twitter.com/klI39DoJbn — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 7, 2024

El vídeo con este fragmento de la entrevista fue compartido en las redes sociales y alcanzó una gran repercusión con cientos de comentarios y miles de visualizaciones.

La mejor arma contra las pandillas es la oración

El presidente de El Salvador Nayib Bukele, aseguró este durante esta entrevista con el comentarista estadounidense que la principal arma que usó para combatir a las pandillas que convirtieron a su país en la capital del mundo del crimen fue "orar" y reclamó que ahora es el más seguro del hemisferio occidental.

El mandatario, que la pasada semana juró a un segundo término, indicó que las personas vivían en una sociedad controlada por pandillas, -con 70.000 miembros en su país- y reconoció que fue una tarea difícil, y lograrlo "un milagro".

Bukele, que ganó la reelección a un segundo término consecutivo en febrero con más de 85% de apoyo, indicó que al llegar al poder hace cuatro años puso en marcha un plan por etapas para combatir a la MS-13.

Esa lucha contó con el ejército, y la acción resultó en que las pandillas contraatacaran y mataran a 87 personas en tres días.

"Una locura", afirmó en la entrevista con Carlson Tucker que fue trasmitida este miércoles.

El presidente salvadoreño recordó que estaba en su oficina una madrugada, observando lo que ocurría y tratando de decidir qué hacer "porque cuando quieren crear terror pueden atacar a cualquiera" y tenían "a 6 millones de objetivos posibles".

"Era una tarea imposible porque había que ir tras ellos y estaban entremezclados con la población en todas partes y matando al azar. Intentamos descubrir qué hacer y dije 'estamos ante una misión imposible. Entonces oramos'".

Bukele aseguró que oró "por sabiduría" para ganar la guerra que había emprendido contra la Mara Salvatrucha, a la que en 2012 EE.UU. designó organización criminal internacional y la que según el presidente salvadoreño se volvió satánica.

"Empezaron a hacer rituales satánicos. No sé exactamente cuándo empezó eso" pero "estaba bien documentado", agregó.

"Nuestra impresionante victoria se debió a que ganamos la guerra espiritual muy, muy rápido", aseguró.

El país más seguro del hemisferio occidental

El mandatario dijo además en la entrevista que para lograr otras metas primero hay que tener paz. "Y cuando digo paz incluyo guerras, invasiones, crímenes. Necesitas tener paz para poder moverte libremente para que tus derechos básicos sean respetados", afirmó.

"Una vez que logres la paz, entonces podrás luchar por todas las demás cosas como infraestructura, riqueza, bienestar, calidad de vida", indicó al destacar que tras curarse de las pandillas ahora El Salvador va en busca de curarse de la mala economía.

"Somos el país más seguro del hemisferio occidental. Si hubiera dicho eso hace cinco años, dirían que estaba loco", insistió.

Bukele, próximo a cumplir 43 años y un empresario de profesión, asumió su segundo mandato entre críticas de varios sectores, como la oposición y organizaciones no gubernamentales, por ciertas acciones que han marcado su primer quinquenio, como su entrada al Congreso con militares armados, la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas o la adopción del bitcóin como moneda de curso legal.