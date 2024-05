Cierre de campaña en México

Tras tres meses de campaña electoral muy violenta con más de una treintena de candidatos asesinados y repleta de insultos especialmente entre las dos candidatas mujeres, México puso fin el miércoles por la noche a los actos políticos públicos e inició en periodo de tres días de reflexión hasta las elecciones el domingo 2 de junio en las que se renuevan más de 20.000 cargos.

La candidata oficialista Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República de México, que encabeza una coalición liderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), realizó su último mitin en la plaza del Zócalo de la capital ante decenas de miles de seguidores bajo un despliegue de seguridad organizado por la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Antes de llegar al escenario cruzó los 200 metros de ancho de la gran plaza abrazándose y haciéndose “selfies” con sus simpatizantes mientras atronaban por la megafonía eslóganes de la campaña y proclamas a su favor.

Un niño ante la catedral de Ciudad de México en un mitin de cierre de campaña Gervasio Sánchez

“Este 2 de junio, una vez más, vamos a hacer historia”, comenzó su discurso la líder izquierdista que fue respaldada durante una amplia parte del tiempo con gritos de los presentes de “Presidenta, presidenta”. Tuvo palabras de respaldo para la labor realizada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, al que llamó “el mejor presidente de la historia”, y al que agradeció su combate contra el neoliberalismo.

“¿Cómo se puede hablar de libertad si los salarios son de hambre?”, se planteó la candidata que fue jefa de gobierno de la capital durante cuatro años y criticó con dureza los gobiernos del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI ) que gobernaron el país durante más de ochenta años con gobiernos muy corruptos. “El pueblo de México no quiere regresar al pasado y prefiere que haya justicia social”, les recordó.

La candidata desglosó su plan de gobierno en 20 puntos entre los que destacó la consolidación de un gobierno honesto y austero que respetará la diversidad política, social, cultural y la identidad de género y sexual y garantizará un presupuesto público para llevar a cabo todos los programas sociales comprometidos, entre ellos el acceso a las salud pública de todos los mexicanos y a los medicamentos, además de salarios y pensiones justas.

La plaza del Zocalo en Ciudad de México abarrotada en el mitin de cierre de campaña del partido oficialista Gervasio Sánchez

“Llegaremos las mujeres a la más alta distinción (...) no llego sola, llegamos todas”, dijo la candidata que recordó que es un hecho histórico que México tenga una mujer como presidenta.

La candidata opositora Xóchitl Gálvez, que lidera una coalición formada por el PRI, el PAN y el Partido Revolucionario Democrático PRD, realizó el discurso de clausura de su campaña en Monterrey, ciudad del norte del país. “La esperanza ya cambió de manos, ya es nuestra”, dijo a sus simpatizantes a los que pidió que el domingo fuesen a votar en masa y “con alegría”.

“Están muertos del miedo en Palacio Nacional, están temblando porque saben que los buenos somos más y que ya nos cansamos de sus mentiras, de tanta muerte y tanta injusticia”, gritó y les recordó a sus partidarios que si ella gana las elecciones presidenciales, “se va a terminar la división, el odio, va a haber respeto, y caminará con todos como un solo México”.

Gálvez se comprometió si se convierte en presidenta a no eliminar los programas sociales aunque para mejorar el nivel de vida “se requiere, además, educación, salud y un trabajo bien pagado” y eso es lo que van a potenciar. Concluyó con un mensaje religioso: “Tengan la certeza: Dios está con nosotros, tengan fe. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¡Viva México!”.

El tercer candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, también cerró su campaña en la capital mexicana con un festival en el auditorio BlackBerry dirigido al electorado más joven. “Les demostramos que no es que no nos interese la política, no nos interesa su política", les dijo a sus simpatizantes mientras gritaban “Máynez, presidente”.

También se comprometió a que “nunca más vamos a tener a un joven en la cárcel por fumar marihuana, o a una mujer por decidir sobre su cuerpo”. Varias bandas amenizaron el acto de cierre. “A sonreír, a bailar. Esto llega muy bien a su final. Voy a ganar y vamos a hacer realidad las promesas”, animó el candidato.

Una mujer se abanica en un acto político Gervasio Sánchez

El fin de campaña quedó ensombrecido por el asesinato del candidato Alfredo Cabrera a la alcaldía de Coyuca de Benítez (Guerrero). Recibió múltiples disparos a quemarropa que fueron retrasmitidos en directo por un canal de televisión local.

El video muestra a una persona, a la que no se le ve el rostro, cómo se acerca al político por la espalda y le dispara una docena de tiros. El PRI, partido al que pertenecía la víctima, acusó al partido oficialista de no garantizar la seguridad de los candidatos durante la campaña.

El aspirante suplente a la alcaldía de Cuautla (Morelos), Ricardo Arizmendi también fue asesinado en otro ataque mientras el candidato a la alcaldía de Encarnación de Díaz (Jalisco), resultó herido de bala en otro atentado.

El crimen organizado ha asesinado a decenas de aspirantes políticos en más de 60 ataques, según cifras de la organización mexicana Data Cívica, especialmente contra candidatos municipales. Aunque el proceso electoral de este año es uno de los más violentos de la historia mexicana, fue aún más brutal el de la campaña de 2018 cuando se contabilizaron 152 homicidios políticos.