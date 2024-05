Trump planteó a Elon Musk darle un cargo de consejero si gana las elecciones, según el WSJ

El candidato republicano 'in pectore' Donald Trump planteó al multimillonario Elon Musk darle algún cargo como consejero si ganara las elecciones de noviembre, según aseguró hoy en una información exclusiva The Wall Street Journal.

El rotativo de referencia en los círculos de negocios cita a 'fuentes conocedoras de esas conversaciones' y precisa que ese eventual cargo de Musk, aún por concretar, tendría que ver con la seguridad de la frontera o con la economía, los dos temas que más preocupan al propietario de Tesla, Space X y la red X (antes Twitter).

El medio afirma además que Musk está promoviendo una campaña 'entre círculos elitistas' de todo el país para pedirles que no voten a Joe Biden, y cita entre los promotores de esta campaña al inversor Nelson Peltz.

Fue en una mansión de Peltz en Palm Beach (Florida) donde un domingo por la mañana un grupo de poderosos hombres de negocios se reunieron con Trump en un desayuno de trabajo y discutieron sobre las elecciones y el posible papel que podría desempeñar Musk en caso de victoria republicana, siempre según el WSJ.

Las fuentes aseguran que Musk y Trump, antaño enfrentados, se han ido acercando cada vez más y ahora conversan por teléfono 'varias veces al mes' sobre inmigración, ciencia y tecnología, con unas posturas cada vez más coincidentes.

En el pasado, Elon Musk ha sido donante tanto de políticos republicanos como demócratas, pero últimamente ha declarado que no quiere simplemente apoyar con dinero a un candidato y que pretende tener una influencia más concreta en la política.

A Musk, que no quiso responder al rotativo sobre sus conversaciones con Trump, le preocupa particularmente lo que llama 'el virus mental woke (progresista)', del que se viene quejando cada vez con más insistencia por su supuesta contaminación del espacio político y cultural en Estados Unidos.

En mayo de 2022 declaró su ruptura formal con el Partido Demócrata por haberse "convertido en el partido de la división y el odio", y anunció que votaría por los republicanos.