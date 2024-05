Putin avisa a los "países pequeños" de la OTAN del riesgo de apoyar los ataques a Rusia con armas occidentales

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este martes a los países de la OTAN, "sobre todo los pequeños", de los riesgos que entraña apoyar que Ucrania utilice armas occidentales contra objetivos en territorio ruso.

"Los representantes de los países miembros de la OTAN, sobre todo en Europa, sobre todo los países pequeños, deben tomar conciencia de con qué están jugando", ha dicho Putin, en alusión a unas recientes declaraciones de las autoridades de Letonia dando el visto bueno al uso de armas occidentales para atacar Rusia.

Los líderes de los países de la OTAN, en especial aquellos más pequeños, pero densamente poblados, "deben tener en cuenta estos factores" antes de animar a otros para que "ataquen áreas profundas del territorio ruso", ha dicho Putin en la rueda de prensa que pone punto final a su visita oficial de dos días en Uzbekistán.

A su vez, ha subrayado que seguirán haciendo todo aquello que consideren necesario "sin importar quién esté en el territorio de Ucrania", en alusión también a una últimas palabras de las autoridades polacas no descartando la posibilidad de que en algún momento despleguen a sus tropas en territorio ucraniano.

"Las autoridades polacas declaran que están listas para enviar sus contingentes (...) hay muchos mercenarios de Polonia allí, si algunos contingentes de países europeos entran junto con los polacos, estos podrán irse, pero los polacos nunca saldrán", ha advertido desde Taskent, la capital uzbeca, recoge Interfax.

Zona de seguridad en torno a Járkov

Putin también ha responsabilizado a Occidente de la última ofensiva sobre el noreste de la provincia ucraniana de Járkov, en torno a la cual ya se ha comenzado a levantar una zona de seguridad para evitar los ataques que los socios de Kiev jalean sobre los territorios rusos que hacen frontera. "Todo lo que está sucediendo ahora en torno a las afueras de Járkov se debe a sus provocaciones (...) Si atacan zonas residenciales, nos veremos obligados a crear zonas de seguridad", ha contado a su paso por Uzbekistán en visita oficial.

Putin ha recordado que recientemente ya anunció cuáles eran las intenciones de Rusia con respecto a los ataques de las fuerzas ucranianas sobre ciudades rusas fronterizas como Bélgorod, objetivo recurrente de Kiev.

"Ahora están recogiendo estos frutos (...) esta constante escalada puede tener consecuencias graves, y si estas consecuencias graves ocurren en Europa, ¿cómo se comportará en Estados Unidos?", se ha preguntado Putin, quien ha reprochado a Washington su "comportamiento imperial" en este y otros asuntos globales.

En ese sentido, Putin ha afirmado que es "imposible" que Ucrania pueda vencer y advierte de que cuantos más intentos haya, más pérdidas habrá" y tendrá Kiev, cuyos gobernantes, ha dicho, "no parece que sientan lástima por su propia gente". "Este es el problema y la tragedia de Ucrania, no consideran a esta gente como los suyos. No protegen los intereses del pueblo ucraniano", ha dicho.