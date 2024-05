Irán achaca la muerte de Ebrahim Raisi al mal tiempo y la falta de mantenimiento del helicóptero

Irán despide a su presidente, Ebrahim Raisi, con funerales en Tabriz y Teherán. El líder supremo, Alí Jamenei, decretó cinco días de luto oficial y confirmó que el vicepresidente Mohamed Mokhber, de 69 años, ocupará el lugar de Raisi hasta la celebración de elecciones en un plazo de cincuenta días. Veinticuatro horas después de que el helicóptero presidencial se estrellara en las montañas próximas a la frontera con Azerbaiyán, Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor, ordenó "a un comité de alto rango que inicie una investigación sobre la causa del accidente de helicóptero". Hay muchas preguntas sin respuesta, como el motivo por el que se dio luz verde al despegue cuando las condiciones climáticas eran tan adversas.

Tras una larga noche de trabajo en condiciones muy duras debido al mal tiempo, los equipos de rescate llegaron hasta el lugar del siniestro y certificaron que no hubo supervivientes. Los nueve ocupantes perdieron la vida en una aeronave calcinada de la que solo se podía reconocer la cola. La única forma posible de llegar fue a pie y así trasladaron también los cuerpos montaña abajo hasta un campo base desde el que se transportó a los fallecidos hasta Tabriz para practicar las autopsias.

El Gobierno realizó a primera hora del día una reunión de urgencia encabezada por Mokhber y la oficina del líder supremo emitió un comunicado para dejar claro que todo sigue adelante "sin interrupciones". El portavoz del Ejecutivo anunció que Ali Bagheri Kani será el nuevo responsable de Exteriores del régimen islámico tras el fallecimiento de Hossein Amir Abdollahian, que también viajaba en el helicóptero presidencial. En sus tres años en el cargo, Abdollahian había sido el artífice de orientar la brújula de la diplomacia de Teherán hacia el Este después de ocho años de intensas negociaciones con Occidente sobre el pacto nuclear.

Está previsto un primer funeral este martes por la mañana en Tabriz para después llevar los féretros a Teherán donde, por la tarde, Jamenei llevará a cabo la jinaza (oración fúnebre) y el miércoles se celebrará el funeral de Estado con mandatarios llegados de todo el mundo.

Reacción de Israel

La muerte de Raisi se produce en contexto complejo en un Oriente Próximo sacudido por los efectos de la guerra en Gaza. Fuentes oficiales de Israel reaccionaron de inmediato nada más confirmarse la noticia y aseguraron no tener relación alguna con lo ocurrido. "No fuimos nosotros", fueron las palabras textuales de un alto cargo israelí a la agencia Reuters. El diputado ultranacionalista Avi Maoz recordó que el dirigente iraní "hace solo menos de un mes, amenazó con que 'si Israel ataca, no quedará nada del país', y ahora es un grano de polvo en la historia".

En los últimos años se han producido incontables episodios en la guerra en la sombra que mantienen iraníes e israelíes y recientemente se vivió un primer ataque directo de la república islámica al Estado judío con más de trescientos drones y misiles. Fue la respuesta iraní al bombardeo de su consulado en Damasco.

Medios y dirigentes iraníes se refirieron en todo momento a un "accidente" y no se apuntó a ninguna otra teoría. El exministro de Exteriores, Javad Zarif, señaló al mal estado del parque aéreo iraní. "Una de las causas de este desgarrador incidente es Estados Unidos, que al sancionar la venta de la industria de la aviación a Irán provocó el martirio del presidente y sus compañeros, y el crimen de Estados Unidos quedará grabado en la mente del pueblo iraní y en la historia", señaló quien fuera la cara exterior del régimen durante los dos mandatos del clérigo moderado Hasán Rohani.

"Irán no parece un país en el que los presidentes mueran por accidente. Pero también es un país en el que los aviones se estrellan, debido al lamentable estado de la infraestructura en la república islámica internacionalmente aislada. En años anteriores, al menos dos ministros del gabinete y dos altos comandantes militares murieron en accidentes similares", recordó el analista y escritor Arash Azizi en 'The Atlantic'.

Helicóptero de los sesenta

El activista iraní residente en Londres Narinam Gharib compartió en su perfil de X una carta enviada por un alto cargo de la Administración a la presidencia solicitando dinero para renovar los helicópteros usados por Raisi. "En 2023, se envió una carta a Mokhber, primer vicepresidente del presidente Raisi, destacando la urgente necesidad de comprar dos helicópteros Mi-171A2 por un valor de 32 millones de dólares (unos 29,4 millones de euros al cambio). La carta citaba como principales razones de la adquisición la alta frecuencia de los vuelos del presidente Raisi y la necesidad de modernizar la flota de helicópteros", indicó.

Al tomar posesión de su cargo, Raisi prometió visitar al menos una vez al año cada una de las treinta provincias y el ritmo de viajes domésticos era constante. El diario 'Hamshari' reveló que el helicóptero en el que murió el presidente era un Bell 212 estadounidense, bimotor que fue adquirido en los años setenta.

Desde Rusia calificaron a Raisi como "un verdadero amigo" y el secretario del Consejo de Seguridad, Sergéi Shoigú, ofreció ayuda a los iraníes para llevar a cabo una investigación que ayude a aclarar lo sucedido con el helicóptero presidencial, según recogió la agencia RIA.