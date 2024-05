Detienen al capitán de un crucero tras el accidente con 2 muertos y 5 desaparecidos

Las autoridades de Hungría han detenido al capitán del crucero fluvial que el pasado fin de semana colisionó con una lancha motora en el río Danubio, cerca de Budapest, causando la muerte de dos personas, mientras continuaba este lunes la búsqueda de otras cinco desaparecidas, con escasas esperanzas de hallarlas con vida.

El detenido fue interrogado "como sospechoso de dos cargos de omisión del deber de socorro con resultado de muerte y seis cargos de omisión de socorro leve", informó hoy la Jefatura de Policía de Budapest en un comunicado publicado en su web oficial.

Se sospecha que el capitán "no alertó a la tripulación de su propia embarcación tras el accidente, no aplicó el protocolo de rescate, no realizó ninguna acción para rescatar a las personas que lo necesitaban y no detuvo la embarcación", añade la nota.

La policía no reveló la identidad ni la nacionalidad del detenido, de quien los medios locales dicen que es un navegante experimentado que está a punto de jubilarse.

El hombre no admitió los delitos que se le imputan.

Aparentemente, la nave que capitaneaba, un "hotel flotante" de bandera suiza, había proseguido su viaje tras la colisión que tuvo lugar en la noche del sábado al domingo cerca de la localidad de Veröce, a unos 40 kilómetros al norte de Budapest.

Con unos 110 pasajeros a bordo, el crucero había partido de Budapest con destino a la ciudad alemana de Passau, junto a la frontera con Austria.

Fue interceptado por la policía húngara el domingo, a la altura de la ciudad de Komarom, a unos 90 kilómetros de distancia del lugar del siniestro. Las autoridades constataron daños laterales en el casco de la nave.

En la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del accidente se ha interrogado desde entonces a 25 personas.

Mientras, la policía y los equipos de rescate seguían hoy buscando a tres hombres y dos mujeres que, junto a otras tres personas, se encontraban en la lancha cuando se produjo el choque con el crucero.

La organización de protección civil estima que más de 24 horas después del accidente no hay casi esperanzas de encontrarlos con vida, informó el portal 'infostart.hu'.

Dos personas murieron y otra logró salvarse nadando hasta la orilla, donde fue recatada y hospitalizada con lesiones en la cabeza y la clavícula.