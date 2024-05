Joe Biden tilda de "escandalosa" la decisión de la Fiscalía del TPI de pedir orden de arresto contra Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tildado de "escandalosa" la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de pedir órdenes de arresto internacionales contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. También ha pedido órdenes de detención para dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Permítanme ser claro: independientemente de lo que este fiscal (Karim Khan) pueda dar a entender, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamás. Siempre estaremos junto a Israel frente a las amenazas a su seguridad", ha señalado en un comunicado remitido por la Casa Blanca.

Por su parte, el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha definido la decisión como "vergonzosa" y ha indicado que "podría poner en peligro los esfuerzos en curso para lograr un acuerdo de alto el fuego".

"Hamás es una organización terrorista violenta que llevó a cabo la peor masacre de judíos desde el Holocausto y todavía mantiene como rehenes a decenas de personas inocentes, incluidos estadounidenses", ha dicho en un comunicado del Departamento de Estado en el que ha criticado que se ponga en el mismo lugar a Israel y Hamás.

Blinken también ha explicado que el tribunal "no tiene jurisdicción" sobre este caso, dado que el principio de complementariedad en el que se fundamenta la corte "no parece haberse aplicado aquí".

"En otras situaciones, el fiscal ha dado prioridad a las investigaciones nacionales y ha trabajado con los estados para darles tiempo a investigar. El fiscal no le dio la misma oportunidad a Israel, que tiene investigaciones en curso sobre acusaciones contra su personal", ha explicado.

El secretario de Estado también ha argumentado que pese a no ser miembro del TPI, "Israel estaba dispuesto a cooperar" con Khan. "De hecho, el propio fiscal tenía previsto visitar Israel la próxima semana para discutir la investigación y escuchar al Gobierno israelí", ha sentenciado.

Más tarde, un portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha advertido de que la decisión de la Fiscalía del TPI "envalentona" a Hamás y ha criticado las peticiones "totalmente infundadas y que no deberían haberse presentado". Miller ha subrayado además que Hamás "es el principal obstáculo para lograr un acuerdo de alto el fuego".

En cualquier caso, ha reconocido que el TPI "ha realizado a lo largo de años un importante trabajo para que se rindan cuentas por crímenes de guerra y contra la humanidad y hemos apoyado ese trabajo". "Eso no cambia con el anuncio de hoy, pero diré que estamos muy preocupados por las acciones del fiscal", ha apostillado. Estados Unidos no es país firmante del Estatuto de Roma constitutivo del TPI y por tanto no reconoce su jurisdicción.

Petición de orden de arresto

Esto se produce después de que Khan haya afirmado durante su anuncio de este lunes que la petición de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de "motivos razonables" para creer que "tienen responsabilidad penal" en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad "cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre".

Así, ha destacado que ambos serían responsables de "la muerte por hambre de civiles como método de guerra", "causar voluntariamente un gran sufrimiento o heridas graves", "tratamiento cruel", "asesinato intencionado o asesinato como crimen de guerra", "ataques contra población civil", "exterminio", "persecución" y "otros actos inhumanos".

Reacciones europeas

Por otro lado, el primer ministro de República Checa, Petr Fiala, ha coincidido con la posición de Estados Unidos y ha resaltado en la red social X que esta decisión de pedir órdenes de arresto "junto con líderes de una organización terrorista islamista" es "espantosa y completamente inaceptable".

"No debemos olvidar que fue Hamás quien atacó a Israel en octubre y mató, hirió y secuestró a miles de personas inocentes. Fue este ataque terrorista no provocado el que condujo a la actual guerra en Gaza y al sufrimiento de los civiles en Gaza, Israel y Líbano", ha zanjado.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha subrayado que este paso llevado a cabo por Khan es "absurdo y vergonzoso". "Esas iniciativas no acercarán a Oriente Próximo a la paz, sino que sólo alimentarán más tensiones", ha indicado.

Más templado se ha mostrado el canciller de Austria, Karl Nehammer, quien ha subrayado en la citada red social que el país respeta "plenamente la independencia del TPI", que tiene sede en La Haya, Países Bajos.

"Sin embargo, no es comprensible que se mencione al líder de la organización terrorista Hamás, cuyo objetivo declarado es la extinción del Estado de Israel, al mismo tiempo que a los representantes democráticamente elegidos de ese mismo Estado", ha resaltado.

Por su parte, la ministra de Exteriores belga, Hadja Lahbib, ha indicado en un comunicado que "los crímenes cometidos en Gaza deben ser procesados al más alto nivel, independientemente de sus autores". "La lucha contra la impunidad dondequiera que ocurran los crímenes es una prioridad para Bélgica", ha apuntado.

Asimismo, ha precisado que la decisión de Khan de pedir órdenes contra líderes de Hamás y de Israel "es un paso importante en la investigación de la situación en Palestina". "Bélgica seguirá apoyando el trabajo esencial de la justicia internacional para garantizar que los responsables de los crímenes rindan cuentas", ha zanjado.