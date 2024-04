El Ejército israelí puso el programa nuclear iraní en su punto de mira

Una semana después de que Irán lanzara trescientos drones y misiles contra Israel parece que los dos enemigos dan sus cuentas temporalmente por zanjadas y no buscan una escalada del conflicto. El viernes Israel atacó una base aérea de Isfahán y, pasadas veinticuatro horas, este sábado emergieron nuevos detalles que indican que la operación israelí tenía como objetivo lanzar un serio aviso a los iraníes sobre su programa atómico. Y que fue más allá del uso de pequeños drones.

Dos fuentes oficiales occidentales revelaron a 'The New York Times' que un misil impactó y dañó el sistema encargado de la defensa de la planta nuclear de Natanz. En opinión de estas fuentes, el objetivo del Estado judío fue enviar un mensaje a Irán de que Israel podría eludir los sistemas de defensa sin ser detectado y paralizarlos. Los aviones israelíes habrían desplegado un arma de última generación capaz de evadir los sistemas de radar del enemigo.

El diario estadounidense también contactó con dos funcionarios iraníes, quienes aseguraron que un sistema antiaéreo S-300 en una base militar en la cercana provincia de Isfahán resultó dañado por el ataque. 'The New York Times' obtuvo imágenes vía satélite que muestran los daños en el radar de un sistema S-300 en la base aérea de Shekari, en Isfahán.

Irán minimizó la importancia del ataque desde el primer momento y los pesos pesados del régimen ni se pronunciaron. La república islámica quiso mostrar una imagen de total normalidad y no tomó medidas para una represalia. El ministro de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, declaró incluso que "lo sucedido no es ni un ataque; fue el vuelo de dos o tres cuadricópteros, del nivel de los que usan nuestros niños en Irán". Por este motivo dejó claro que "no habrá respuesta".

Arma desconocida

El relato oficial iraní sobre los pequeños drones choca con la nueva versión que ha emergido con el paso de las horas y que defiende que un misil capaz de burlar las defensas enemigas impactó en el sistema de protección de instalaciones tan sensibles como la planta atómica de Natanz. Nadie tiene claro el tipo de arma empleada, pero los funcionarios occidentales dejaron claro a 'The New York Times' que en ningún caso los aviones entraron en espacio aéreo jordano.

Una matización destinada a quitar presión a las autoridades de Amán, que hace una semana participaron activamente en la intercepción de los trescientos drones y misiles lanzados por Teherán contra su vecino israelí. La agencia pública de noticias iraní, Irna, negó que el país hubiera sufrido ataque alguno con misiles.

Desde el Estado judío ni confirmaron ni desmintieron la comedida ofensiva contra Irán, que coincidió con el 85 cumpleaños del líder supremo, Alí Jamenei, la persona que tiene la palabra final en temas clave como la carrera nuclear. Israel tampoco reconoció estar detrás del ataque contra una base empleada por las milicias leales a Irán en el sur de Irak que dejó este sábado un muerto, ocho heridos e importantes destrozos. Estados Unidos negó su implicación.