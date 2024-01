España no cortará la financiación a la agencia de la ONU para Palestina

Importante decisión del Gobierno en relación a las últimas novedades del conflicto en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este lunes que España no suspenderá la financiación y que seguirá colaborando con el personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) -después de las acusaciones de Israel de su participación en los ataques de Hamás y de que ya hayan retirado la ayuda hasta diez países-.

No obstante, Albares -durante su comparecencia para informar sobre las líneas de actuación prioritarias en política exterior de la legislatura ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja- ha quiero dejar claro que "seguirán de cerca" esa investigación en curso, aunque ha señalado que la acusación del país que preside Benjamín Netanyahu "solo afecta a una docena de los 30.000 empleados de la UNRWA". Los países que han suspendido esa financiación con la agencia de la ONU son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Finlandia, Austria y Japón.

El ministro ha aprovechado para advertir una vez más del riesgo de que la escalada de violencia continúe en Oriente Próximo. "Si la violencia escala, podría tener consecuencias devastadoras también para España", ha dicho tras reclamar a todos los partidos del Congreso de los Diputados su respaldo al reconocimiento del Estado palestino como "mejor garantía para la seguridad de Israel" bajo el argumento de que no se puede "mirar hacia otro lado" ante la muerte de civiles en la Franja de Gaza.

Y también se ha referido a la negativa a que España participe en la misión europea liderada por EE.UU. e Inglaterra para proteger de los ataques de los hutíes a los buques que navegan por el mar Rojo. Este lunes el diario 'El País' apuntaba en una información a un posible choque entre los ministerios del propio Albares -que no habría sido informado de esa decisión- y el de Defensa, dirigido por Margarita Robles, la ministra que -presumiblemente- se habría negado a participar en dicha misión.

No obstante, el titular de Exteriores ha querido despejar cualquier atisbo de polémica y cerrar filas con el Ejecutivo recalcando que "España no tiene intención de participar", pero que "no va a ser un obstáculo a que tenga lugar". "Todo el Gobierno está unido en la búsqueda de la paz", ha afirmado.

Aunque lo cierto es que han sido varios los anuncios realizados por Albares durante su comparecencia. De hecho, ha explicado que España "ha presentado una propuesta global, equilibrada y generosa para crear una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar que permita la libertad de circulación de personas y mercancías, la eliminación física de la Verja y el uso conjunto del aeropuerto".

Un tratado que -ha explicado el ministro- debe cerrarse antes de que se disuelva el Parlamento Europeo por la celebración de elecciones del 6 al 9 de junio de 2024. De lo contrario, dicho pacto se demoraría aún más.

Aunque el tema principal de su comparecencia -y las réplicas del resto de grupos- ha sido el de Israel y Gaza. "Nadie en esta sala puede mirar a otro lado cuando tantos miles y miles de civiles están muriendo" en la Franja de Gaza, ha esgrimido Albares, que ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato así como la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

"El establecimiento de un Estado palestino realista y viable", ha defendido nuevamente el ministro, es "la mejor garantía para la seguridad de Israel y para la paz de la región". "La esperanza del pueblo palestino, que se llama un Estado palestino, está íntimamente entrelazada con la seguridad del pueblo de Israel", ha remarcado.