Australia lucha contra los incendios forestales en plena ola de calor a 46 grados

Sidney soporta un ambiente irrespirable. La calidad de su aire caía este martes en picado hasta situarse entre los peores del mundo, al nivel de Nueva Delhi, en India, donde la contaminación se inspira en grandes dosis. Basta ver las enormes nubes grises que rodean la icónica Ópera o el puente Harbour, en una escena casi apocalíptica, para entender por qué las autoridades recomiendan no hacer ejercicio durante mucho tiempo seguido en espacios abiertos. No quieren que sus pulmones se llenen de humo. No proviene de los coches, ni de industrias, sino de los incendios forestales que arrasan desde hace días el bosque de Pilliga, en el estado de Nueva Gales del Sur, a más de 500 kilómetros de la ciudad australiana.

Tal es la voracidad de los fuegos declarados a finales de la pasada semana, cuando una ola de calor disparó el termómetro hasta los 46 grados -cinco por encima de lo normal para la época- en puntos como Fitzroy Crossing, en la Australia occidental, que su impacto lo sufren hasta en Sidney. Hasta ahora han ardido unas 136.000 hectáreas, una superficie similar a la del Gran Londres o dos veces el tamaño de la ciudad de Madrid. La tragedia, sin víctimas mortales por ahora, ha hecho a más de uno recordar el conocido como 'verano negro' que hace cuatro años acabó en el país con un terreno reducido a cenizas tan grande como Turquía. Entonces perdieron la vida 33 personas.

Los bomberos luchan en estos momentos contra más de cincuenta focos (quince de ellos descontrolados) en el estado más poblado de Australia. Son incendios "erráticos" que por ahora han quemado densas zonas de matorral y se encuentran a unos 17 kilómetros de la población de Narrabri, donde las autoridades han ordenado la evacuación de las casas. Darrel Tiemens, alcalde de la ciudad, reconoce que el fuego creció "muy, muy rápido" hasta provocar su propia tormenta eléctrica. "Afortunadamente, no creo que hayamos perdido ninguna casa todavía, aunque simplemente no lo sabemos", asume. Sus efectos no se observan sólo en Sidney, con esa especie de hongo gigante de humo, sino también en rincones como Dubbo, a 200 kilómetros del epicentro de la tragedia, donde caen cenizas del cielo.

La alarma por los incendios forestales que han movilizado a más de 700 bomberos se extiende por toda Australia. La compañía de energía Santos, por ejemplo, ha paralizado los trabajos en un proyecto de gas que tenía en marcha al noroeste de Sidney a pesar de la distancia. «Son motivo de enorme preocupación. Si bien no existe ningún riesgo para nuestras instalaciones, hemos cerrado nuestras operaciones por el momento», señaló un portavoz de la empresa. Las esperanzas en la zona están puestas en un cambio en la dirección del viento y en la previsión de precipitaciones para los próximos días.

La lluvia es precisamente el problema en el estado de Queensland que, mientras parte del país se encuentra en llamas, arrastra las terribles consecuencias del paso del ciclón Jásper hace una semana. En sus 400 kilómetros de litoral sufren inundaciones. Hay poblaciones, como Wujal Wujal, aisladas por las crecidas y otras evacuadas. El agua ha cubierto casas y carreteras, los vecinos de algunas zonas han tenido que refugiarse en los tejados de sus viviendas y más de 14.000 propiedades se han quedado sin electricidad. El temporal ha multiplicado asimismo los avistamientos de cocodrilos.