La Cámara Baja abre una investigación de 'impeachment' contra Biden

Los pecados de Hunter Biden arrastrarán a su padre hasta el Congreso para declarar en una investigación de 'impeachment' (juicio político), con la que los republicanos quieren vengar la humillación que sufrió su antecesor, Donald Trump, juzgado políticamente dos veces durante su mandato. Desde este miércoles Joe Biden es ya formalmente uno de los siete presidentes en la historia de Estados Unidos a los que se le ha abierto una investigación de 'impeachment', aprobada con el voto unánime del Partido Republicano por 221 congresistas frente a 212 demócratas.

Desde que el partido conservador retomó el control de la Cámara Baja en enero, el 'impeachment' de Biden estaba sobre la mesa, aunque no se supiera a ciencia cierta de qué delitos se le podría acusar. "Este es un ciclo de ojo por ojo, diente por diente", resumía Jill Lawrence, autora del artículo 'El Arte del Trato Político' dentro de la web conservadora anti Trump The Bulwark.

Los republicanos quieren que Biden pase a la historia como lo hizo Trump, acusado de corrupción y nepotismo. Las investigaciones sobre los negocios de Hunter Biden en el extranjero durante la vicepresidencia de su padre con Barack Obama ya pasaron a ser una investigación de 'impeachment' en septiembre, pero el entonces portavoz Kevin McCarthy no lo sometió a votación del pleno porque no tenía suficientes votos para aprobarla. Con el argumento de que no era algo oficial, la Casa Blanca se ha resistido desde entonces a mandar a que el presidente declare en lo que se considera una caza de brujas, precisamente lo que Trump dice del Partido Demócrata para quitar hierro a los procesos legales que enfrenta.

La necesidad de formalizar la investigación para dotarla de legalidad y poder forzar en los tribunales la comparecencia de los citados es lo que ha convencido a los republicanos moderados de aprobarla ahora casi unánimemente. Nadie pone en duda que Hunter Biden sea la oveja negra de la familia involucrado en numerosos escándalos de drogas, mujeres y delitos fiscales. Ni él mismo lo hace. "He cometido muchos errores en mi vida y desperdiciado oportunidades y privilegios", reconoció este miércoles en el Capitolio. La cuestión es si se le puede conectar con el trabajo de su padre, algo que el niega categóricamente.

Desacato

Hunter Biden hizo esta declaración ante el Comité Judicial del Congreso, que presume a su padre cómplice de su enriquecimiento. El vástago del presidente acudió a la cita y habló con la prensa, pero se negó a testificar en un proceso a puerta cerrada donde, dice, los republicanos manipularán sus palabras "como han hecho hasta ahora". Eso le va a costar que se le declare en desacato, complicando aún más los problemas legales que enfrenta -en California está acusado de nueve delitos fiscales y en Delaware de otros tres relacionados con armas de fuego-. Cualquier cosa que diga bajo juramento en el Congreso puede ser utilizada en su contra durante los juicios pendientes.

Abogado licenciado en Georgetown y Yale, ha trabajado en fondos de inversión y ha sido 'lobista'. Precisamente la posibilidad de que se estuviera aprovechando del nombre de su padre salió a la luz a raíz de que en 2014 le contratase en su junta directiva la empresa ucraniana de gas natural Burisma, pese a no tener ninguna experiencia en el sector energético y justo cuando su progenitor estaba al cargo de la política sobre Ucrania en la Casa Blanca. Según dijo a la cadena de televisión estadounidense ABC, cobraba 50.000 dólares al mes hasta 2019, cuando Trump intentó chantajear al presidente Volodimir Zelenski para que abriese una investigación contra la empresa por corrupción, señalando directamente al hijo de Biden.

También tuvo negocios con la firma de inversión BHR Partners, con sede en China, mientras acompañaba a su padre a un viaje oficial en ese país, razón por la que se acusa al presidente de conflicto de intereses mientras era vicepresidente. En cualquier caso, según alegan los demócratas, el 'impeachment' no puede juzgar su comportamiento en cargos previos a la presidencia del país que ocupa ahora; solo desgastarle políticamente para este ciclo electoral.