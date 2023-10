Una muestra en Miami sobre 'Friends' llama a los nostálgicos y a las nuevas generaciones

La exhibición 'The Friends Experience' abrirá sus puertas el próximo viernes en Miami, en el que será un llamado a los nostálgicos de esta icónica serie estrenada en 1994 y a las nuevas generaciones de espectadores que la han descubierto en años recientes.

La muestra, que se exhibe en el tercer piso del centro comercial Aventura Mall, en el sur de Florida (EE.UU.), consta de doce espacios que recrean momentos y escenografías emblemáticas de esta serie que se mantuvo en el aire por diez temporadas y obtuvo el premio Emmy a la mejor comedia, además de consagrar a sus seis protagonistas.

En un lugar destacado se expone el libreto piloto de la serie, cuando llevaba de nombre provisional 'Six of One', y que cuenta con las firmas de los actores que dieron nombre al show: Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matthew Perry (Chandler Bing) y Matt LeBlanc (Joey Tribbiani).

"Era un tiempo en el que los amigos eran más como una familia", señaló a EFE Jubia Deane, de la productora OGX, la compañía responsable del montaje y que en el pasado ha producido muestras interactivas dedicadas a la saga Harry Potter, entre otras.

Deane alude a la trama de esta serie, creada por David Crane y Marta Kauffman, ambos productores ejecutivos junto a Kevin Bright, y que seguía las vidas en Nueva York de ese grupo de amigos, en tiempos previos a las redes sociales y en los que la amistad se vivía de otra manera.

Los que entren a la exhibición recorrerán escenarios reconocibles de este show, como la cafetería Central Perk en la que trabajaba Rachel, y su reconocible sofá naranja; el apartamento de Joey y Chandler, con sus recordados sillones reclinables y otros detalles que no pasarán desapercibidos para los fanáticos; así como la cocina de Mónica y Rachel.

También han sido recreados algunos vestuarios, que fueron diseñados por Debra McGuire, y elementos de utilería que formaron parte de parte de capítulos de culto, mientras que los diferentes peinados que lució a lo largo del show Jennifer Aniston cuentan con un apartado especial.

La muestra incluye planos y bocetos tanto de los sets de grabación como de los ficticios escenarios, mientras que las diferentes relaciones que tuvieron los protagonistas, tanto entre ellos como con otros personajes, son explicadas en un panel como a modo de mapa de una red de metro.

"Creo que lo que hemos visto de nuestros visitantes es que realmente evoca comodidad", señala Deane al recordar las reacciones en otras ciudades por donde se ha presentado esta muestra, la cual implica un equipo de más de 30 personas y que se prevé atraiga a una media diaria de 1.500 personas.

La responsable agregó que entre los visitantes hay seguidores acérrimos que incluso llevan tatuajes del programa, así como personas que fueron espectadores esporádicos y jóvenes que la conocieron en plataformas de streaming y se engancharon durante la pandemia de la covid-19.

La exhibición de Miami, que se mantendrá abierta hasta el 24 de marzo de 2024 y con entradas desde los 27,50 dólares, supone el debut en Florida de esta muestra creada con motivo del 25 aniversario del estreno de "Friends".

La muestra ya ha recorrido más de una decena de ciudades en EE.UU. y se prepara para su próximo desembarco en Australia y Europa.

'The Friends Experience' cuenta con una exhibición permanente en la ciudad de Nueva York, donde esta muestra itinerante tuvo su estreno global, y contiene varios elementos originales de este show que llegó a emitir 236 episodios.