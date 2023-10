Guerra entre Israel y Palestina, en directo: últimas noticias del conflicto en Gaza

Joe Biden ha llegado este miércoles a Tel Aviv en la segunda semana de una guerra que demuestra que en Gaza no hay lugar seguro: ni las escuelas de la ONU, ni los hospitales. Al presidente estadounidense le recibe el mayor baño de sangre sufrido en este territorio en los últimos años. Pasadas las siete de la tarde del martes, el Ministerio de Salud gazatí denunció un impacto directo de un proyectil contra el hospital Al Ahli Baptist de la Ciudad de Gaza, situado en el barrio de Zaitoun, y alertaron de la existencia de "cientos de fallecidos" y numerosos heridos.

Como el resto de hospitales, este centro -que pertenece a la iglesia anglicana- se había convertido en un refugio improvisado para numerosos desplazados que, desde que comenzaron los ataques aéreos, acampaban a sus puertas. Muchos de ellos venían de las zonas del norte que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ordenó evacuar, pero no habían encontrado manera de seguir hacia el sur, más allá del río, y se habían quedado varados. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbás, decretó tres días de luto nacional.

Las autoridades gazatíes acusaron a Israel de este ataque en el que, con el paso de las horas, elevaron la cifra de víctimas mortales a "más de 200", al menos, al cierre de esta edición. Preguntado por este ataque, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, dijo a los medios que "he consultado con la División de Gaza y con el coordinador de actividades en el terreno y aún no tenemos todos los detalles". El portavoz subrayó que las causas de la explosión "no están claras" y confirmó que existe una investigación en curso.

Pasadas las diez de la noche (hora española), un comunicado de las Fuerzas de Defensa atribuyó el ataque a la Yihad Islámica de Palestina. Conforme a esta versión, a la hora de la explosión las tropas israelíes no tenían actividad alguna en la zona mientras la organización islamista estaba lanzando una andanada de cohetes contra Israel. Según estas mismas fuentes, el proyectil se desvió por algún tipo de fallo e impactó contra el hospital.