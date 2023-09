El presidente de la Cámara de Representantes da el primer paso para un 'impeachment' contra Biden

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, ha ordenado la apertura de una investigación contra el presidente Joe Biden por supuestamente proteger los negocios de su hijo Hunter, acusado de haber amasado una fortuna a través de acuerdos comerciales con empresas extranjeras.

McCarthy ha asegurado en una rueda de prensa que Biden "ha mentido sobre los negocios de su familia en el extranjero" y que ha tenido llamadas, cenas y reuniones con los socios comerciales de su hijo. La investigación, un posible primer paso hacia un 'impeachment' que tiene pocas opciones de prosperar, buscará obtener los registros bancarios de Biden y de su hijo Hunter.

El presidente de la Cámara ha asegurado que la familia Biden ha ganado hasta 20 millones de dólares gracias a acuerdos comerciales desde que Biden está en el Despacho Oval. "Pese a estas serias acusaciones, parece que la familia de Biden ha recibido un trato especial por parte de la Administración", ha indicado.

"No he tomado esta decisión a la ligera. Independientemente de tu partido y de a quién hayas votado, estos hechos deben preocupar a todos los estadounidenses. La población debe saber que las oficinas públicas no están a la venta y que el Gobierno federal no debe ser usado para tapar las acciones de un familiar", ha agregado.

La investigación será liderada por el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara, James Comer, en coordinación con el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith, ha recogido el portal The Hill.

Tras las declaraciones de McCarthy, el portavoz de la Casa Blanca para supervisión e investigaciones, Ian Sams, ha asegurado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que la Cámara ha investigado a Biden "durante nueve meses y no ha encontrado evidencia de irregularidades".

"Sus propios miembros del Partido Republicano lo han dicho. Prometió realizar una votación para abrir un juicio político. Ahora ha cambiado de opinión porque no tiene apoyo. La política extrema en su peor momento", ha agregado, en alusión a la extrema derecha.

El proceso de 'impeachment'

La Cámara de Representantes tiene autoridad para iniciar un 'impeachment'. Si la investigación liderada por los comités determina que hay indicios de que Biden haya podido cometer un delito, el juicio político contra Biden se llevaría a cabo en el Senado.

No obstante, para que prospere, es necesario una mayoría cualificada de dos tercios en el Senado, que actualmente está controlado por los demócratas, por lo que previsiblemente será rechazado por la Cámara Alta.

El expresidente Donald Trump sobrevivió a dos juicios políticos tras ser acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presiones a las autoridades ucranianas para perjudicar a la familia Biden. En aquel momento la Cámara de Representantes gozaba de mayoría demócrata.

La actividad empresarial de Hunter Biden, curtido en consultoras y grupos de presión, ha sido motivo recurrente de críticas, especialmente por sus relaciones con firmas extranjeras y a raíz del ascenso de su padre.