Una presunta orden de movilización en Rusia desata la alarma social

Este martes apareció en las redes sociales y en los medios de comunicación rusos la foto de una aparente orden del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, de movilizar a 200.000 rusos antes del 1 de noviembre. El documento lleva la correspondiente firma del titular de Defensa, fecha del lunes, número de registro 463 y establece su entrada en vigor para el próximo 11 de septiembre, justo al día siguiente de las elecciones locales del domingo.

Esta nueva orden de movilización ha causado tal revuelo que las autoridades rusas la han calificado de "falsa", aunque el Ministerio de Defensa no la ha retirado ni desmentido oficialmente. No está claro por ahora si el documento castrense es realmente un bulo o un simple globo sonda para comprobar el estado de ánimo de la población ante la necesidad de acometer nuevos alistamientos a fin de mover la guerra en Ucrania del actual punto muerto en el que se encuentra.

La publicación rusa Meduza, crítica en relación con el Kremlin y catalogada como "agente extranjero", no obstante, da crédito a las aseveraciones de que la orden no es fiable, asegurando que la firma de Shoigú es ligeramente diferente y destacando varios fallos en la presentación del documento, entre ellos el hecho de que se inste a organizar la movilización a los "representantes de los comisariados militares" cuando el nombre correcto es "comisarios militares".

El Gobierno de la república de Buriatia, situada al sur de Siberia y en donde parece que más impacto tuvo la noticia, fue el primero en salir a desmentir que exista tal orden de movilización. El comisario militar de Cheliábinsk, en los Urales, Andréi Maksúrov, también negó que hayan recibido instrucciones de organizar una nueva movilización.

Por su parte, el jefe del Comité de Defensa de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), Andréi Kartapólov, declaró a la agencia TASS que "a través de canales de Telegram asociados con Ucrania se lanzó una orden falsa de movilización (.) la información que se está difundiendo no tiene nada que ver con la realidad". Según Kartapólov, "no hay necesidad de una movilización adicional, a día de hoy, está habiendo un alistamiento activo mediante contratos". Además, según el diputado, el decreto de movilización parcial de reservistas promulgado por el presidente Vladímir Putin el 21 de septiembre de 2022 "sigue en vigor, no hacen falta más órdenes para poder seguir reclutando".

"Rumores de Ucrania"

A juicio de Maxim Ivanov, otro diputado ruso, "Ucrania está difundiendo rumores sobre una supuesta nueva movilización para añadir nerviosismo a la situación que se está viviendo actualmente en el frente y crear así tensión interna en el país". "Tenemos suficientes soldados contratados, voluntarios y los reclusos de las cárceles están suscribiendo también contratos. Creo que en este momento simplemente no es necesario movilizar a 200.000 personas", señaló Ivanov.

En cualquier caso, diversas informaciones sostienen que, tras los comicios locales y regionales de este domingo día 10 en Rusia, sin necesidad de que se tengan que emitir más decretos u órdenes, se intensificarán los reclutamientos de cara al próximo invierno y primavera del año que viene. El canal de Telegram MO, que cita fuentes de los "servicios de seguridad", informa que una nueva movilización comenzará el 20 de septiembre con el objetivo de que los reservistas convocados por el decreto del 21 de septiembre de 2022 "sean rotados para aumentar la eficiencia de las tropas y evitar un aumento excesivo del descontento en las familias".

En una investigación llevada a cabo por el canal de Telegram Volya Media, a quienes les confirmaron en el Alto Estado Mayor Central que la orden de Shoigú es falsa, un oficial de la Dirección General de Organización y Movilización del Estado Mayor ruso les declaró que "el reclutamiento se realiza todos los días, durante todo el año, en todo el país, excepto en unas pocas regiones. En Moscú y San Petersburgo, la recepción de voluntarios y las actividades de movilización se llevan a cabo de la misma manera que en otras entidades territoriales de la Federación rusa".