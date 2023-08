Britney Spears y Sam Asghari se separan tras 14 meses de matrimonio

Sam Asghari ha iniciado los trámites de divorcio de Britney Spears tras poco más de un año matrimonio. Así lo ha dado a conocer en exclusiva el portal 'TMZ', que asegura que la ruptura se habría producido tras una gran pelea hace ya varios días, a raíz de una rumoreada infedilidad.

Entre otros problemas, el matrimonio parecía no estar de acuerdo en ampliar la familia. La cantante ya es madre de dos hijos, pero estaba “ansiosa por empezar” a crear una familia con su ahora ex marido. Algo que no compartía del todo Asghari, que tras la pérdida del bebé que sufrieron en 2022, tenía sus dudas sobre si querer convertirse en padre.

El actor y modelo, de 29 años, comenzó con todo el papeleo legal el pasado miércoles, de acuerdo a varios portales estadounidenses. Además, pediría a la cantante una compensación matrimonial y el pago por sus gastos legales.

Por el momento, los protagonistas no han comentado nada al respecto, aunque según fuentes cercanas a la ex pareja, Britney y Sam ya no se encuentran juntos. Además, aseguran que los últimos meses han sido complicados para la pareja, con numerosas peleas elevadas de tono.

Este sería el tercer divorcio de Britney Spears. En el año 2004 y durante menos de tres días estuvo casada con su amigo de la infancia Jason Alexander. También en 2004, se casó con el bailarín Kevin Federline, de quien se separó tres años después. Fue con él con quien tuvo a sus dos únicos hijos, Jayden, de 17 años, y Sean.

Britney Spears conoció a Sam Asghari en 2016 mientras grababan uno de sus videoclips. En 2017, su relación se hizo pública y cuatro años más tarde, en 2021 llegaría su compromiso. Un romance que termina tras siete años de amor.