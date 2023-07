Quién es el náufrago australiano que burló a la muerte y sobrevivió en alta mar con su perro

Timothy Lyndsay Shaddock fue rescatado el 17 de julio por un buque atunero después de una odisea en alta mar de tres meses. Junto a su perra 'Bella,' sobrevivió a la deriva en el Océano Pacífico comiendo solo pescado crudo y bebiendo agua de lluvia. Por fin, este australiano de 54 años ha tocado tierra firme en el puerto de Manzanillo (México) poniendo fin a una aventura de 90 días que podría haberle costado la vida.

Shaddock partió de La Paz en Baja California a bordo de su catamarán 'Aloha Toa' con intención de llegar a la Polinesia francesa: un trayecto de 6.000 kilómetros que no pudo llevar a cabo por una avería en su barco. "Pensé que no podría sobrevivir, especialmente después del huracán", aseguró al llegar a tierra firme. Sin embargo, este marinero puede considerarse afortunado porque no es la primera vez que burla a la muerte, tal y como contó su madre 'The Daily Mirror'.

Jan Shaddock, madre del Tim, se mostró emocionada por la llegada a tierra de su hijo y aseguró a este medio que hace unos años venció una grave enfermedad en el intestino. Tras superarla se dedicó a realizar viajes marítimos y recorrer el mundo. Conoció a su perrita Bella en México y los dos se convirtieron en compañeros de aventuras.

El náufrago australiano nació en Sidney es un enamorado del mar y en su barco contaba con el equipo necesario para sobrevivir. Y así lo hizo, comiendo pescado crudo y bebiendo agua de lluvia. Finalmente fueron rescatados por un atunero.

El día de hoy uno de nuestros buques rescató a Timothy Lyndsay Shaddock, de 54 años de edad, y a su perrita “Bella” en su catamarán en el Océano Pacífico, después de 3 meses en altamar a más de 1,200 millas de tierra. @Grupomar pic.twitter.com/BSeRQRkZi4 — Antonio Guerra (@Guerra_Autrey) July 18, 2023

Cuando fue rescatado por la embarcación del grupo Grupomar, ambos se encontraban aún abordo de su barco "en una situación extremadamente precaria después de haber pasado tres meses sin provisiones adecuadas ni refugio". La empresa aseguró que inmediatamente se le dio atención médica, hidratación y alimentación necesaria, tras su rescate en alta mar.