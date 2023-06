Berlusconi, recordado como un personaje "histórico" y "protagonista" por fieles y rivales

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido este lunes a los 86 años, está siendo recordado por sus aliados y rivales como un personaje "histórico" o como un "protagonista" polémico de la historia política y social del país.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, lamentó con "profunda tristeza" la muerte de "un gran líder político que dejó su huella en la historia de nuestra República, afectando a paradigmas, costumbres y lenguaje" y cuyo "liderazgo contribuyó a configurar una nueva geografía de la política italiana".

El jefe del Estado también quiso destacar que, además de ser "un hombre de gran humanidad, un empresario de éxito y artífice de importantes logros en el deporte", "impulsó la continuidad en la dirección atlántica y europeísta de Italia".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que con la muerte del tres veces jefe de Gobierno del país desparece "uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia".

"Berlusconi era sobre todo un combatiente, un hombre que nunca tuvo miedo a defender sus convicciones, con coraje y determinación", dijo Meloni, socia del magnate en la coalición de gobierno de centroderecha que gobierna el país.

Su mano derecha política, expresidente del Parlamento Europeo y actual ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, plasmó en sus redes sociales su "dolor inmenso" por su fallecimiento.

"Simplemente gracias, presidente, gracias Silvio", escribió Tajani, quien se encuentra en un viaje oficial en Estados Unidos, cuyo regreso adelantará para poder estar en los funerales.

El ultraderechista líder de la Liga, Matteo Salvini, fue uno de los primeros en sumarse a las honras, por considerarse a sí mismo como un heredero político del exCavaliere.

Salvini, actual vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni, canceló todos sus actos "hasta nueva orden" y lo recordó como "un gran hombre y un gran italiano".

La líder del opositor Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, trasladó su pésame a la familia y a los miembros de la coalición gubernamental, de la que Forza Italia forma parte.

"Todo nos separó y nos sigue separando de su visión política pero queda el respeto que humanamente se debe a quien ha sido un protagonista de la historia de nuestro país", escribió en una nota.

El ex primer ministro socialdemócrata Matteo Renzi, autor en 2014 del llamado "Pacto del Nazareno", una controvertida alianza entre el centroizquierda y Berlusconi, destacó que el magnate "construyó la historia de nuestro país".

"Muchos lo amaron, muchos lo odiaron. Pero todos hoy deben reconocer que su impacto en la vida política, económica, deportiva, televisiva no ha tenido precedentes. Hoy Italia llora junto a su familia, a sus seres queridos, a sus empresas y a su partido", afirmó.

En sentido similar se expresó el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte: "Berlusconi fue un empresario y un político que en todos los campos en los que se aventuró contribuyó a escribir páginas significativas de nuestra historia".

Por su lado, el presidente del Senado italiano, Ignazio La Russa, aseguró que el magnate "cambió la política italiana" y su relación "con el mundo, la gente y la sociedad".

Otra de sus figuras más próximas, la expresidenta del Senado y actual ministra de Reformas Institucionales, Maria Elisabetta Alberto Casellati, también expresó su pésame.

"Le había escuchado unos días antes y estaba muy activo, lleno de fuerza y tan optimista y lleno de entusiasmo como siempre, con un programa político de partido a largo plazo. No me lo esperaba en absoluto. Este lunes negro ha sido realmente inesperado, me he quedado sin palabras", lamentó.

Condolencias desde la Unión Europea

La Unión Europea ha señalado la importancia y trayectoria del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, afirmando que deja una "huella" en la política italiana y europea.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha destacado a Berlusconi como un "luchador" que lideró el centro-derecha siendo protagonista durante décadas en la política italiana y europea. "Padre, empresario, eurodiputado, primer ministro, senador. Ha dejado huella y no será olvidado", ha asegurado la conservadora maltesa.

El dirigente italiano, primer ministro de Italia en tres etapas, la última en 2011, fue eurodiputado hasta el pasado octubre y ya había ocupado escaño en el Parlamento Europeo entre 1999 y 2001.

En la misma línea, el presidente del Partido Popular Europeo y líder de los 'populares' en la Eurocámara, Manfred Weber, ha destacado la defensa de los "ideales europeos" del dirigente italiano. "No olvidaremos la energía y dedicación con la que trabajó para su amada Italia, su familia política y sus ideales europeos", ha señalado en un mensaje en redes sociales en la que ha expresado su "tristeza" por la pérdida de Berlusconi.

Según Romano Prodi, expresidente de la Comisión Europea, ha muerto una persona con un "largo e intenso" compromiso público que ha ejercido una "gran influencia" en Italia. Así, pese a la "rivalidad" política que existió entre ambos, ha destacado que siempre mantuvo con Berlusconi un "respeto mutuo".

El ex primer ministro italiano ha fallecido en un hospital de Milán

"Gracias Presidente. Por siempre con nosotros"

El Milan lamentó este lunes la muerte de Berlusconi, expresidente y expropietario de este club al que llevó a lo más alto y con el que consiguió cinco Ligas de Campeones y ocho títulos de liga italiana, entre otros tantos trofeos.

"El AC Milan lamenta profundamente el fallecimiento del inolvidable Silvio Berlusconi y extiende su afecto a su familia, colaboradores y amigos más cercanos", expresó el club italiano, que además recordó una de sus célebre frases: "Mañana soñaremos con otras metas, inventaremos otros retos, buscaremos otras victorias que valgan la pena para realizar lo que hay de bueno, de fuerte y de verdadero en nosotros, en todos los que hemos vivido esta aventura de entrelazar nuestras vidas con un sueño llamado Milán'. Gracias, Presidente. Por siempre con nosotros", sentenció en su comunicado el Milan.

Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, también expresó sus condolencias: "La tristeza de hoy no borra los momentos felices vividos juntos", lamentó Ancelotti en Twitter. "Queda la infinita gratitud al presidente, pero sobre todo a un hombre irónico, leal, inteligente, sincero. Fue fundamental primero en mi aventura como futbolista, y después como entrenador. Gracias presidente", expresó el técnico madridista.

Ancelotti mantuvo relación con Berlusconi desde sus inicios como jugador y más tarde como entrenador del Milan, una etapa en la que como técnico consiguió ganar la Serie A en la temporada 2003-2004, y dos copas de Europa en 2003 y 2007, entre otros títulos.

El Real Madrid, su presidente, Florentino Pérez, y su junta directiva lamentaron "profundamente" el fallecimiento del "legendario presidente del AC Milan entre 1986 y 2017 y actual presidente del AC Monza".

En un comunicado oficial, el club blanco quiso "expresar sus condolencias a su familia y seres queridos, y a los aficionados del fútbol italiano, especialmente a los del AC Milan y del AC Monza. Descanse en paz".

El Real Madrid destacó que "durante su presidencia, el AC Milan vivió una de las épocas más exitosas de su historia, con la conquista de 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 8 títulos de la Serie A, 1 Copa de Italia y 7 Supercopas de Italia".

Orban le define como un "gran luchador"

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orban, se despidió este lunes de uno de sus más antiguos aliados elogiando al político populista italiano como un "gran luchador". "Se fue el gran luchador", escribió Orban en Facebook, agregando en italiano "Riposa in pace, amico mio", es decir, "Descansa en paz, amigo mío".

La amistad de Orban y Berlusconi se remonta a los años anteriores de la integración de Hungría en la Unión Europea y, en 2002, cuando el húngaro gobernaba por primera vez en su país, ya expresaron que compartían la misma visión sobre el futuro del continente.

"Tenemos las mismas ideas sobre lo que debe ser Europa, con libre competencia, burocracia mínima y racional, que respeta las culturas y con transparencia en las decisiones", dijo Orbán tras un encuentro en Budapest en febrero de 2002.

En los últimos años los dos líderes derechistas se apoyaron mutuamente y antes de las elecciones italianas de 2018 Orban dijo que esperaba que Berlusconi pudiera ocupar de nuevo "los cargos gubernamentales", agregando el lema y nombre del partido que dirigía el italiano: "¡Forza Italia!".

Putin lamenta la muerte de "un verdadero amigo"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también ha expresado sus condolencias y ha recordado de Berlusconi no solo su relevancia política, sino también la cercanía entre ambos, hasta el punto de considerarlo "un verdadero amigo".

Para Putin, Berlusconi es un "patriota" vinculado "a los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Italia". En este sentido, ha alabado su papel en el desarrollo económico y social de su país, así como para que Italia ganase peso en el escenario mundial.

"En Rusia, Silvio Berlusconi será recordado como un defensor (...) del fortalecimiento de las relaciones amistosas entre nuestros países", ha destacado Putin en su telegrama de condolencias, remitido al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y difundido por el Kremlin.