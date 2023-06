Sin respuestas en el lago Mayor: el misterioso naufragio de un barco lleno de espías

Una semana después de la muerte de cuatro personas en el naufragio de una embarcación recreativa en el lago Mayor, al norte de Italia, son muchas más las preguntas que las respuestas que deja este suceso. Aunque parece claro que la barcaza volcó y se hundió debido a los fuertes vientos que azotaron el pasado domingo la zona, el misterio sigue rodeando el siniestro debido a la peculiar identidad de las 25 personas que iban a bordo de la 'casa-barco': había trece miembros del Mossad, los servicios secretos de Israel, y diez miembros de la Aise, la agencia homóloga italiana, además del patrón de la embarcación y su esposa. ¿Estaban realmente celebrando una fiesta de cumpleaños, como se informó en un primer momento? ¿Qué hacían los espías israelíes en Italia? ¿Qué papel desempeñó en el encuentro el propietario de la nave y su mujer, que era de nacionalidad rusa?

Parece difícil que estas y otras preguntas vayan a tener respuesta, ya que la Fiscalía de la localidad lombarda de Busto Arsizio, encargada de investigar el incidente, ha aclarado que sólo va a concentrarse en las causas del naufragio y de la muerte de las cuatro personas, no en los motivos de tan peculiar encuentro. "No estamos interesados en lo que estaban haciendo los pasajeros", explicó el fiscal jefe Carlo Nocerino en declaraciones a 'The New York Times'. Cuando culminen las labores para sacar a flote a la embarcación, llamada 'Good.. uria', Nocerino y su equipo serán los primeros en subir a bordo para recuperar toda la información posible. "Si encontramos maletines, los confiscaremos", aclaró el fiscal jefe.

Los investigadores no podrán contar con el testimonio de los miembros del Mossad, que fueron rápidamente sacados del país con un vuelo privado. También se borraron todos sus rastros en las viviendas y vehículos que utilizaron durante su estancia en Italia. Aunque el Mossad no hizo pública la identidad del agente israelí fallecido, sí que confirmó que había formado parte de la organización, dedicando su vida "durante décadas, incluso después de la jubilación", a la seguridad del Estado de Israel. Las autoridades italianas, en cambio, informaron del nombre de todas las personas que perdieron la vida en el hundimiento. El espía israelí se llamaba Shimoni Erez, mientras que los dos espías italianos eran Claudio Alonzi, de 62 años, y Tiziana Barnobi, de 53. La última víctima mortal se llamaba Anya Bozhkova y era de nacionalidad rusa, aunque tenía un permiso de residencia ilimitado en Italia por su matrimonio con el patrón del barco,

Advertencias meteorológicas

Según el 'Corriere della Sera', el comandante de la 'Good..uria' tenía relación con los servicios secretos italianos, para los que realizaba en ocasiones trabajos relacionados con la logística. Este hombre de 60 años con experiencia de vida en el extranjero y dominio de varias lenguas es hoy el principal investigado por el naufragio de la 'casa-barco'. Resulta difícil de explicar por qué no hizo caso de las advertencias meteorológicas, que señalaban el peligro de que fuertes vientos sacudieran la zona, como acabó ocurriendo, ya que el lago Mayor se vio azotado por rachas de viento de más de 60 kilómetros por hora. Una de ellas provocó el hundimiento de la 'Good..uria', que se encontraba a una distancia de unos 150 metros de la orilla. Varios de los pasajeros salvaron la vida al llegar nadando a tierra, mientras que otros fueron rescatados por varias embarcaciones que acudieron en su ayuda. A Carminati le tocará igualmente responder ante el fiscal de por qué permitió que hubiera 25 personas a bordo de su 'casa-barco', cuando la capacidad máxima era de 15.

Entre las especulaciones aparecidas en los diarios locales acerca de qué llevó a un grupo tan numeroso de espías israelíes a viajar a Italia, el 'Corriere della Sera' señala la posibilidad de que estuvieran siguiéndole la pista a los magnates rusos instalados en las orillas del lago Mayor. Además de su belleza paisajística, esta zona añade el atractivo de encontrarse a pocos kilómetros de Suiza. Otra posibilidad, según el citado diario milanés, es que los miembros del Mossad estuvieran controlando los supuestos contactos entre empresas italianas del sector aeronáutico con Irán, acérrimo enemigo de Israel. Medios locales aseguraron que los espías de la Aise y los del Mossad habrían mantenido un encuentro antes de la trágica fiesta en el lago Mayor para intercambiar información y documentos.