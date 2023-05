Un empleado que lleva 15 años de baja lleva a su empresa a los tribunales por no subirle el sueldo

Ian Clifford, trabajador de IBM, ha llevado a la empresa tecnológica a un tribunal laboral alegando que no ha recibido ningún tipo de aumento de salario durante los 15 años que lleva sin trabajar. El empleado, que se encuentra en situación de baja por enfermedad desde 2008, afirma que ha sido víctima de 'discriminación por discapacidad'.

El trabajador, que se encuentra sujeto a un plan de salud de IBM, tiene la garantía de recibir más de 54.000 libras al año (equivalente a 61.500 euros) hasta los 65 años, lo que da lugar a un total de más de 1,5 millones de libras (1,7 millones de euros). A pesar de ello, Ian considera que el plan de salud al que pertenece "no es lo suficientemente generoso" ya que su salario disminuye con el tiempo como consecuencia de la inflación.

Mejora de condiciones

Clifford presentó su primera baja por enfermedad en septiembre de 2008 y permaneció en esta situación hasta 2013. Tras presentar una queja, llegó a un acuerdo con IBM en el que la empresa le incluyó en el plan de discapacidad, evitando así que pudiera ser despedido o tuviera la obligación de trabajar. Además, recibió una indemnización de 8.685 libras (10.000 euros) por diferentes quejas relacionadas con el pago de vacaciones, acordando no volver a presentar más quejas sobre los mismos problemas.

Según el plan, los empleados tienen el 'derecho' de recibir el 75% de las ganancias acordadas hasta su recuperación, jubilación o muerte. Ian Clifford pactó un salario de 72.037 libras (casi 82.000 euros), por el que a partir de 2013 comenzaría a cobrar alrededor de 61.500 euros anuales tras descontar el 25%.

Denuncia por discriminación

A pesar de ello, el empleado llevó a IBM a un tribunal laboral en febrero de 2022 acusando a la empresa de una discriminación por discapacidad. Fue entonces cuando Clifford reveló que "el objetivo del plan era brindar seguridad a los empleados que no podían trabajar", algo que, "no se lograba si los pagos se congelaban para siempre".

Sin embargo, el tribunal desestimó su demanda y el juez sentenció que había recibido un "beneficio muy sustancial" y un "trato favorable".

Caso desestimado

Según Paul Housego, juez encargado del caso, la afirmación de que la ausencia de un aumento en el salario es discriminación por discapacidad porque es un trato menos favorable que el que se otorga a quienes no están discapacitados "no es sostenible porque solo los discapacitados pueden beneficiarse del plan". Por tanto, añade, "no es discriminación por discapacidad que el plan no sea aún más generoso. Incluso si el valor de las 50.000 libras al año se redujera a la mitad en 30 años, sigue siendo un beneficio muy importante".