Petro se compara con el Quijote y apela al cambio porque "estamos a las puertas de extinguirnos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha comparado con "un Quijote" cuyo único objetivo ha sido "caminar para deshacer injusticias" al tiempo que ha advertido de que el mundo se enfrenta a su extinción a menos que no se haga frente a la realidad de la emergencia climática.

Ante diputados y senadores, entre los que no había ningún representante de Vox ya que los de Santiago Abascal han optado por abandonar el hemiciclo antes de su discurso, el mandatario colombiano ha explicado que su primera toma de contacto con España fue a través de 'El Quijote' y ha subrayado que como al personaje de Cervantes a él también le han llegado a tildar de loco por "tratar de cabalgar en busca de justicia".

El que es por ahora el primer presidente izquierdista de Colombia ha reconocido que genera discusión y también "el ataque de quienes no quieren cambios" porque creen que "el mundo está bien así", pero al mismo tiempo también concita esperanzas. "Y me da temor no poderlas cumplir", ha reconocido, incidiendo en que es algo compartido por todos los dirigentes políticos, el miedo a "no poder cumplir con lo que la historia demanda de él".

Petro, que ha sido recibido a las puertas del Congreso de los Diputados por su presidenta, Meritxell Batet, y por el presidente del Senado, Ander Gil, ha defendido que la principal responsabilidad de los políticos actuales es apostar por el cambio, ya que "la Humanidad está en peligro".

"Estamos a las puertas de extinguirnos o cambiar", ha recalcado, aceptando que por ello en ocasiones le tilden de "apocalíptico". "Tenemos que salvar la Humanidad" y para ello "la ciencia es la que nos puede conducir a un mejor camino", puede servir de "faro", ha añadido, subrayando que los políticos progresistas han de sustentar sus políticas en ella.

Comienzo de los tiempos de la extinción

"La ciencia dice que estamos en el comienzo de los tiempos de la extinción", ha alertado Petro, incidiendo en que la crisis climática no es algo "en lo que podemos creer o no creer" puesto que no es una religión. Aquí, ha recalcado, de nada sirve "la política del avestruz", ya que solo contribuirá a acelerar el proceso.

Dado que, ha dicho, una de las mayores riquezas de la Humanidad es la diversidad, ha apostado por el entendimiento entre las distintas regiones, para lo cual ha reconocido la importancia que tendrá la cumbre entre la UE y la CELAC en julio en Bruselas bajo Presidencia española del Consejo Europeo. "El mundo del encuentro es ahora indispensable", ha aseverado el mandatario colombiano.

Petro, que no ha descartado que en un futuro la Humanidad consiga "irradiar la vida" a otros puntos del espacio, ha hecho hincapié en que los políticos progresistas, pero también los "ricos" que se reúnen en el Foro de Davos, coinciden en que estamos ante una "policrisis" de hambre, estancamiento económico, enfermedad y cambio climático. "Esa crisis tiene una marca que se llama muerte, omnicidio, y tenemos que actuar", ha insistido.

En este sentido, ha dicho que su mensaje a diputados y senadores no solo buscaba "recordar el pasado, las marcas de la historia que muchas son entre nosotros, sino también recordar el futuro en cierta forma, lo que nos demandan los actuales tiempos".

Potencia mundial de la vida

La política hoy en día tiene que ver con vida, con cambio, "con los tiempos en que la Humanidad no se dejó autodestruir y puso sobre la mesa del planeta unos nuevos criterios de existencia", ha dicho. Así las cosas, ha defendido que Colombia y España sean "potencia mundial de la vida" y que la Presidencia española de la UE, con apoyo colombiano "en una nueva hermandad que no recuerda el pasado", contribuyan a construir "una potencia mundial de la vida" en todo el planeta.

El presidente colombiano ha arrancado su intervención presentando a Colombia como el "país de la belleza" pero también de la sangre, cuyas raíces, en particular la pasión, ha tratado de encontrar en Europa y solo ha visto en España. "Creo que ese rasgo, esta marca que todos los latinoamericanos tenemos, que tiene que ver con la pasión proviene de aquí", y no de las raíces indígenas, africanas o incluso romanas que tiene el continente, ha sostenido.

Antes de ello, ha agradecido el sonoro aplauso que le han profesado los diputados y senadores presentes en el hemiciclo, que se han puesto en pie y han aplaudido mientras los representantes de Vox abandonaban la cámara antes de que iniciara su discurso. Tras recordar que ha sido parlamentario en su país durante 20 años, ha deseado que el día que se retire le brinden allí "un aplauso así de largo".

En representación del Gobierno han acudido al acto en el Congreso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y los de Justicia, Pilar Llop; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Presidencia, Félix Bolaños; Cultura, Miquel Iceta; Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; Ciencia, Diana Morant; Igualdad, Irene Montero; Consumo, Alberto Garzón; Inclusión, José Luis Escrivá, y Universidades, Joan Subirats.

Petro ha sido recibido a las puertas del Congreso por Batet y Gil, junto a quienes ha escuchado la interpretación de los himnos de Colombia y España. Tras ello, en el Salón de Pasos Perdidos, ha recibido las medallas de Congreso y Senado y ha firmado en el Libro de Honor.

Recepción con honores militares

Previamente, el presidente colombiano ha sido recibido con honores militares, como marca la tradición en las visitas de Estado, en la plaza de Armas por los reyes Felipe VI y Letizia en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otras altas autoridades del Estado.

Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, han sido recibidos a pie del Rolls Royce que les ha trasladado desde el Palacio de El Pardo, donde se hospedan, por los Reyes y a continuación los cuatro han escuchado la interpretación por parte de la Unidad de Música de la Guardia Real de los himnos nacionales de los dos países y la tradicional salva de 21 cañonazos.

A continuación, el Rey y el presidente colombiano han pasado revista a continuación al batallón de honores de la Guardia Real, mientras la Reina y la primera dama, ambas con vestidos blancos, han conversado animadamente.

Tras ello, los cuatro han saludado a ambas delegaciones oficiales. Por parte española, además de Sánchez, estaban los presidentes de Congreso y Senado así como el ministro de Asuntos Exteriores, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entre otros.

Además de este primer acto protocolario, que marca el inicio de la visita de Estado, Felipe VI y Petro mantendrán a última hora de la mañana un encuentro en el Palacio de la Zarzuela al que seguirá un almuerzo ofrecido por los Reyes al presidente colombiano y su mujer. Ya a última hora de la tarde tendrá lugar una cena de gala en el Palacio Real de Madrid.