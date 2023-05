Jean-Abdo Arbach: "Para que la ayuda llegue a Siria deben levantar el embargo"

La Unión Europea acordó relajar las sanciones…Ellos hablaron, sí, pero todavía no hemos visto ninguna facilidad. Solo hablan pero no hay hechos. Hasta el momento, no vimos que se haya levantado el embargo. Hay muchas solicitudes a todos los niveles.

Ese embargo llega a raíz de la guerra civil abierta en 2011.

Son 12 años de conflicto y un terremoto. La gente no puede trabajar porque no hay materiales, no hay luz, no hay gasolina... No pueden comer y tampoco tienen un hogar. Un 80% de la población de Siria vive en la pobreza. Cuando tienes hambre, no puedes trabajar, no puedes ir al médico… ¿Qué puedes hacer? Es estar como un preso.