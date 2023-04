Un avión de Defensa, que salió de Zaragoza, evacuará a los primeros españoles de Sudán

Un avión transporte militar A400M del Ejército del Aire llegó este viernes a Djibouti como parte del operativo que prepara España para evacuar a unas 80 personas, entre españoles, europeos y sudamericanos, que se encuentran atrapados en Sudán.

Fuentes militares han confirmado que el Airbus salió de Zaragoza a mediodía hacia Djibouti para unirse a otros aviones militares con los que España tiene previsto evacuar a unos 60 españoles, residentes y turistas, y otras 20 personas de nacionalidad europea o sudamericana.

Según la web Flightradar24, el A400M español aterrizó en el aeropuerto de Djibouti a las 19.00.

El propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado desde Berlín que estaba "todo listo" para la evacuación de unos 60 españoles y 20 personas de otras nacionalidades que se encuentran atrapadas en Jartum por la guerra entre dos jefes militares de aquel país.

Albares no ha sabido precisar en qué momento tendrá lugar la evacuación dado que las condiciones en el país “son muy difíciles, de combate intenso”, ha dicho.

“Estamos esperando que se produzca una tregua efectiva aunque sea de unas horas” para proceder a la operación de evacuación, ha subrayado.

Según ha detallado Albares, "lo tenemos todo listo, hay aviones militares del Ejército español preposicionados para el momento en que se den las condiciones, pero ahora desgraciadamente no se dan para que puedan aterrizar” en la capital sudanesa.

El Ministerio de Exteriores ha contactado con todos los españoles que se encuentran en el país y ha comenzado el reagrupamiento de la colonia pese a que los desplazamientos “son extremadamente peligrosos”, ha precisado el ministro.

Albares ha hecho también un llamamiento para que si hay algún español en el país que no haya sido contactado por Exteriores, se ponga de inmediato en comunicación con el teléfono de emergencia consular del Ministerio, que está coordinado la operación.

Los enfrentamientos en Sudán estallaron el sábado en medio de conversaciones sobre una reforma del Ejército y la integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el mismo, dentro de un proceso político para devolver a Sudán a la senda democrática tras el golpe de Estado de 2021 perpetrado por el jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, y el comandante paramilitar y líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti".

Al menos 413 personas han muerto y 3.551 han resultado heridas en Sudán desde el estallido del conflicto entre el ejército de ese país y las FAR, según el último recuento de la OMS.

La Embajada también será evacuada

Albares ha confirmado que también el Gobierno va a evacuar al personal de la Embajada en el país. El ministro confirmó que, "como siempre", el embajador "será el último español" en salir del país, tal y como ya ocurrió en Afganistán.

El titular de Exteriores ha explicado que la Embajada "está plenamente operativa" pero ya "no puede prestar servicio público" a los ciudadanos. "No podemos poner en riesgo a nuestros funcionarios diplomáticos", ha asegurado Albares, al tiempo que ha afirmado que el personal está desplazado a un punto que no puede desvelar "por motivos de seguridad".