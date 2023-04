El Gobierno ruso anuncia por sorpresa maniobras navales a gran escala en el Pacífico

El Ministerio de Defensa de Rusia difundió este viernes en su web un vídeo mostrando cómo varios navíos de guerra del país, un submarino incluido, avanzaban hacia alta mar por debajo del puente que une la ciudad de Vladivostok con la isla Russki. Fue después de que el ministro, Serguéi Shoigú, anunciara durante una reunión con la cúpula militar el inicio de una "inspección repentina" de la capacidad de combate de la Flota del Pacífico, en la que tomarán parte, además de su contingente naval, "una parte de las Fuerzas Aeroespaciales, unidades militares y destacamentos de apoyo".

El propósito de esta inspección por sorpresa, según Shoigú, consiste en lograr "un aumento del potencial de las Fuerzas Armadas rusas para repeler la posible agresión de un enemigo hipotético desde posiciones marítimas". Precisó que se tratan de "ejercicios a gran escala", que incluirán el empleo de la defensa antiaérea ante "los ataques de misiles masivos de un enemigo simulado, simulacros de detección y destrucción de submarinos, disparos con torpedos, artillería y cohetes con el fin de aniquilar grupos de ataque e instalaciones terrestres del enemigo y también impedir el despliegue de las fuerzas hostiles en un área operativamente importante del Océano Pacífico".

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, el general Valeri Guerásimov, por su parte, informó que las maniobras se desarrollarán en tres etapas: la primera prevé la "preparación plena para el combate", la segunda contempla el despliegue en sí mismo de todo el operativo y en la tercera "se llevarán a cabo en la práctica las tareas de entrenamiento de combate" a fin de evitar, entre otras cosas, que el enemigo desembarque en la islas Kuriles del Sur, cuya soberanía reclama Japón, y en la isla de Sajalín. Guerásimov cree que es necesario prestar especial atención "a la preparación de los submarinos equipados con misiles balísticos en el empleo de estas armas".

El ministro de Defensa ruso dijo que los buques, lanchas y embarcaciones de apoyo "han partido ya de sus bases hacia áreas designadas en los mares de Japón, Ojotsk y Bering". Se da la circunstancia de que Shoigú recibirá en breve a su homólogo chino, el recién nombrado Li Shangfu, que llegará a Moscú el domingo. Pero esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, la Armada del gigante asiático no participará en las maniobras. Eso sí, ambos políticos, según la nota difundida por Moscú, "abordarán la cooperación bilateral en el área de defensa y cuestiones de seguridad". Será el primer viaje al extranjero de Li desde su designación en marzo.

No obstante, en relación con la guerra en Ucrania, el ministro de Exteriores chino, Qin Gang, le prometió este viernes en Pekín a su homóloga alemana, Annalena Baerbock que "no hemos vendido ni venderemos armamento a las partes implicadas en este conflicto", ni a Rusia ni a Ucrania y que la idea de China es "impulsar la reconciliación y las negociaciones de paz (.) y no echar más leña al fuego".

Guiño a Pekín

A pesar de ese mensaje tranquilizador, expertos rusos no descartan que las maniobras navales iniciadas en el Pacífico sean una forma de insinuar a Pekín que, llegado el momento, el Kremlin podría decidirse a ayudarles militarmente a hacerse con Taiwán, en cuya inmediata proximidad la Armada del gigante asiático y su aviación acaban también de realizar maniobras. El presidente chino, Xi Jinping, estuvo en la capital rusa el mes pasado, aunque no se firmó ningún acuerdo concreto de cooperación militar.

Ante la imposibilidad de lograr avances significativos en el frente ucraniano, Rusia se afana en mostrar, especialmente a nivel interno, que cuenta con un gran potencial bélico. El martes arrancaron también maniobras en el Ártico "a gran escala", que continúan actualmente en curso. El mismo día, desde el polígono de pruebas de Kapustin Yar, en la región de Astracán, fue lanzado un misil intercontinental "avanzado" con capacidad atómica en una prueba calificada de "exitosa" por el Ministerio de Defensa. A finales del mes pasado, el Ejército realizó en Siberia pruebas con los misiles estratégicos móviles RS-24 Yars, dotados de ojivas atómicas múltiples.