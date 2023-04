Zelenski insta al mundo a "reaccionar" ante un vídeo que muestra la decapitación de un militar ucraniano

La difusión de un vídeo que supuestamente muestra la decapitación de un militar ucraniano a manos de tropas rusas ha generado una ola de condenas por parte de las autoridades de Ucrania y su presidente, Volodimir Zelenski, ha instado a la comunidad internacional a "reaccionar" recordando que no se trata de un caso aislado.

Las imágenes, difundidas el martes en Internet, muestran a supuestos militares de Rusia cortando la cabeza de un hombre con un cuchillo. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha iniciado una investigación para tratar de dar con los responsables, de los que no han trascendido detalles.

"Hay algo que el mundo no puede ignorar: lo fácil que matan estas bestias", ha clamado Zelenski, en un mensaje de condena ante la "ejecución" de un compatriota. Para los rusos, "no hay personas", sino que intentan de hacer de este tipo de abusos "la nueva normalidad", según el mandatario.

"Todo el mundo debe reaccionar. Todos los líderes. No esperéis que se olvide", ha añadido Zelenski, que ha prometido que no habrá perdón "para los asesinos". En este sentido, ha apelado a la "responsabilidad legal" de los militares rusos, en un mensaje en el que ha llamado no sólo a "derrotar al ocupante" sino también a "sentenciar a los asesinos".

"La derrota del terror es necesaria", ha reclamado Zelenski, pidiendo a sus aliados internacionales que ayuden a las fuerzas ucranianas en el campo de batalla.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, ha condenado el "horrible vídeo" y ha tachado de "absurdo" que Rusia, que "es peor que Estado Islámico", pueda estar presidiendo este mes el Consejo de Seguridad de la ONU. "Los terroristas rusos deben ser expulsados de Ucrania y de la ONU y rendir cuentas por sus crímenes", ha agregado.