Ucrania se abre a negociar el futuro de Crimea si recupera el Donbás invadido

Después de asegurar al diario británico 'The Financial Times' que, una vez las tropas ucranianas lleguen a la frontera con Crimea, Kiev podría abrir una negociación sobre el futuro de la península, Andrii Sibiga, asesor de la Administración presidencial de Volodímir Zelenski, corrigió en parte sus declaraciones matizando que "Ucrania no aceptará ningún compromiso territorial y mantener conversaciones con Rusia es sólo una de las opciones posibles para recuperar la península".

Según sostuvo este jueves Sibiga a los medios de comunicación locales, "todas nuestras tierras deben ser devueltas sin compromisos territoriales. Cuando logremos nuestros objetivos estratégicos, cuando, por ejemplo, lleguemos hasta la frontera administrativa -de Crimea- decidiremos si potencialmente se puede abrir una página diplomática sobre la devolución". No obstante, Sibiga advirtió de que "no se puede excluir completamente que se logre por medios militares".

Se da la circunstancia de que, publicada ya la entrevista de Sibiga a 'Financial Times', el asesor jefe de la Presidencia, Mijailo Podoliak, dijo este jueves que "la base para negociaciones reales -con Moscú- es la retirada completa de los grupos armados rusos más allá de las fronteras de Ucrania internacionalmente reconocidas en 1991".

"No se trata de hacer ninguna concesión territorial o de negociar nuestros derechos soberanos", añadió Podoliak, quien considera además que "Ucrania puede liberar Crimea dentro de unos 5 o 7 meses". No descartó una negociación con Rusia sobre Crimea, pero insistió en que antes haya una retirada del Ejército ruso "de todo el territorio ucraniano". Podoliak insistió en que, de haber alguna negociación, sería solamente sobre Crimea.

Los horrores de Bucha

En cualquier caso es la primera vez que un funcionario ucraniano habla directamente de negociar con Moscú desde que saltaron por los aires las conversaciones entre los dos países tras descubrirse los horrores de Bucha, hace ahora justo un año.

El 4 de octubre de 2022 Zelenski aprobó una decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (SNBO), rechazando cualquier conversación con Vladímir Putin. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) norteamericano y la inteligencia británica han mostrado dudas sobre la capacidad de las tropas ucranianas para tomar Crimea.

Rusia se anexionó la península en marzo de 2014, reforzó allí su presencia militar, ya abundante al contar en Sebastopol con la base de la Flota del Mar Negro, y en las últimas semanas, según fotografías de satélite difundidas por las redes sociales ucranianas, está construyendo trincheras y fortificaciones para hacer frente a un posible intento de Ucrania de recuperar ese territorio por la fuerza.

A principios del mes pasado, el secretario del SNBO, Oleksii Danílov, señaló que su país ya no puede guiarse por la misma política que aprobó en 2021 con respecto a Crimea. "Es el momento de reeditar la estrategia. Los medios para lograr la desocupación política, diplomática, militar y económica, entre otros, requieren un cambio en las prioridades", escribió entonces en Twitter.