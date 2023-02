Scholz advierte que Occidente se mueve por un "terreno sin cartografiar" ante la escalada bélica

El canciller federal, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron este viernes su convicción de que la guerra será un conflicto largo, pero advirtieron de que apoyarán a Ucrania hasta el final frente a la agresión rusa, al tiempo que hicieron un llamamiento a incrementar el suministro de armas para repeler la actual ofensiva ordenada por el Kremlin. Durante la apertura de la 59 Conferencia de Seguridad de Múnich ambos criticaron duramente a Vladímir Putin y a su política de "neoimperialismo".

El jefe del Gobierno alemán defendió su política de "equilibrio entre la mejor ayuda posible para Ucrania y la prevención de una escalada indeseada del conflicto" ante quienes critican sus presuntos retrasos y dudas a la hora de actuar. El curso que ha tomado Occidente conduce por "terreno sin cartografiar", advirtió Scholz, quien comentó que "por primera vez en nuestra historia una potencia nuclear lleva a cabo una guerra ofensiva imperialista en suelo europeo" y no había planes para ese supuesto. Tras destacar que Alemania es ahora el mayor suministrador europeo de armas a Ucrania y que ha acogido a más de un millón de refugiados, Scholz subrayó el alto valor de la unidad en la OTAN.

Vagas promesas

Scholz criticó, sin embargo, la discrepancia entre las vagas promesas y los firmes compromisos a la hora de proporcionar a Ucrania modernos tanques de combate Leopard 2. Alemania no ha conseguido hasta ahora constituir un batallón completo de carros de ese modelo con ayuda de otros países aliados tras aportar una compañía. El canciller federal exigió que cumplan a quienes prometieron ese tanque y dio así rienda suelta a su irritación tras ser criticado por retrasar presuntamente el permiso de su Gobierno al envío, también por naciones amigas que ahora no cumplen con promesas hechas.

La Unión Europea debe tirar ahora al unísono de la misma cuerda en materia de política de armamento, señaló el canciller federal. Añadió que Alemania va a incrementar apreciablemente su gasto en defensa y advirtió de que el continente necesita "una industria armamentística eficiente y competitiva", para lo que puso como ejemplo el futuro avión de combate que desarrollan Alemania, España y Francia. Igualmente llamó a los socios de la UE a acabar con "las arriesgadas dependencias unilaterales" de terceros países. "Nosotros, los alemanes, sabemos de qué hablamos. Al fin y al cabo hemos conseguido en los últimos doce meses independizarnos de la energía rusa", explicó Scholz.

"No es el momento para el diálogo con Rusia", dijo a su vez Macron, quien subrayó que posibles negociaciones de paz con el Kremlin solo se llevarán a cabo con los condiciones que "dicte Ucrania". Tras asegurar que Francia y Occidente "se preparan para un largo conflicto", destacó que no se puede permitir que Putin gane esta guerra y acusó al Kremlin de "provocar un desorden increíble" en el mundo. El presidente galo señaló que Putin ha fracasado en todos sus objetivos al no lograr borrar a Ucrania del mapa por la admirable resistencia de su pueblo y provocar que Finlandia y Suecia hayan solicitado su adhesión a la OTAN.

"El David del mundo libre"

Anteriormente, en su intervención virtual, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó que su país es "el David del mundo libre" que lucha contra el "Goliat ruso" y urgió a sus aliados a proporcionar a sus tropas el material bélico que necesitan en mayor cantidad y con más rapidez. Según Zelenski, no solo el río Dnieper se encuentra en peligro, sino también el Támesis en Londres y el Spree que cruza Berlín antes de decir que a su país no le vale solo una honda para derrotar a su gigante vecino y recordó su larga lista de deseos de armamento y la petición del envío de cazabombarderos.

"Goliat ha comenzado a perder. Goliat caerá con seguridad este año", afirmó el presidente ucraniano, quien agradeció los suministros de armas a su país, pero exigió más rapidez y volumen en las entregas para hacer frente a la nueva ofensiva rusa. "No hay alternativa a nuestra victoria y no debe haber tampoco alternativa alguna a nuestra decisión", destacó Zelenski ante los presentes en el abarrotado salón donde se celebra la reunión en la capital de Baviera. El líder ucraniano insistió en una rápida admisión de su país en la Unión Europea y la OTAN, para las que "no hay alternativa" y acabó su discurso subrayando que "todos somos el David del mundo libre y derrotaremos a los Putins de este mundo".