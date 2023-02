Sturgeon, la escocesa que soñó con la independencia

Nicola Sturgeon, fuerte defensora de la independencia de Escocia, anunció este miércoles su intención de dimitir después de ocho años al frente del Gobierno autonómico escocés y de lidiar con éxito con las medidas contra la covid-19.

Líder del Partido Nacional Escocés (SNP) desde 2014, Sturgeon había obtenido un fuerte respaldo de los votantes en los comicios autonómicos celebrados en mayo de 2021 debido, según los expertos, a la buena gestión de la pandemia, la oposición al 'brexit' y la posibilidad de otra consulta sobre la escisión.

Con una oratoria clara y fuerte, que ha llegado a eclipsar a líderes de los principales partidos británicos, Sturgeon ha tenido una carrera meteórica desde que dio sus primeros pasos en la política, siempre junto a la formación nacionalista.

Nacida el 19 de julio de 1970 en la localidad escocesa de Irvine, Sturgeon se licenció en Derecho, con honores, por la Universidad de Glasgow en 1992. Durante sus tiempos de estudiante, fue miembro de la Asociación nacionalista escocesa de su universidad.

Antes de entrar en el Parlamento regional de Edimburgo en 1999, el año del restablecimiento de este legislativo, Sturgeon trabajó como abogada en un bufete en Glasgow.

Se opuso a las políticas de Thatcher

Inspirada en la ex primera ministra Margaret Thatcher, Sturgeon decidió entrar en política, pero no porque sintiera una particular admiración por la "dama de hierro", sino porque consideraba que la política económica neoliberal impulsada por la entonces 'premier' conservadora no hacía más que aumentar el desempleo en Escocia.

Sturgeon se había unido al SNP en 1986 con tan solo 16 años, después de implicarse en la campaña contra el desarme nuclear. Años después, en 1992, intentó ganar sin éxito el escaño al Parlamento británico por la circunscripción de Glasgow Shettleston.

No obstante, con la formación del Parlamento de Edimburgo, como parte de la política de descentralización del Ejecutivo laborista de Tony Blair, Sturgeon fue elegida parlamentaria en Holyrood por las listas regionales del SNP en Glasgow. En ese legislativo, trabajó en el comité de Educación, Cultura y Deporte.

En 2004 John Swinney dimitió como líder del SNP y, en las internas para la sucesión, Salmond volvió a presentarse para el liderazgo, colocando a Sturgeon como "número dos".

Ferviente independentista

Sturgeon nunca abandonó su fervor independentista y llegó a decir en 2012 que la escisión era la mejor manera de combatir la pobreza y construir una Escocia más fuerte y más competitiva.

Tras una intensa campaña por el "sí" a la independencia, en septiembre de 2014 los votantes en Escocia rechazaron la escisión por un 55,3% frente al 44,7% del sí. Con la derrota, Salmond presentó su dimisión como ministro principal y líder del SNP.

Poco después, Sturgeon, que contaba con el respaldo de las bases nacionalistas, anunciaba su candidatura para reemplazar a Salmond y le agradecía el apoyo, al tiempo que lo calificaba como su "amigo, mentor y colega durante más de 20 años".

Sin otro candidato para sustituir a Salmond, Sturgeon se alzó con el liderazgo de la formación y, días después, fue elegida ministra principal, cargo que ocupó formalmente el 20 de noviembre de 2014.

En los años siguientes, la popularidad de Sturgeon continuó en ascenso y participó en debates televisivos con otros políticos en las elecciones generales británicas de 2015, en las que su formación hizo historia al hacerse con 56 de los 59 escaños que le corresponden a Escocia en el Parlamento de Westminster (Londres).

Un año después, en los comicios al Parlamento escocés, el SNP fue la principal formación en la cámara y Sturgeon continuó como ministra principal de la región.

Escocia contra el 'brexit'

En el referéndum europeo del 23 de junio de 2016, Escocia votó ampliamente a favor de permanecer en la Unión Europea (UE) a pesar de que el Reino Unido en su conjunto apoyó el 'brexit'.

Después de este resultado, Sturgeon dijo que su Gobierno empezaría a planificar una segunda consulta por la independencia porque el pueblo escocés había votado por seguir en el club comunitario, y fijó para ello octubre de 2023.

Sturgeon llegó a decir que era "democráticamente inaceptable" que Escocia fuese sacada de la UE "en contra de su voluntad".

Desde 2019, Sturgeon está enfrentada a su predecesor y mentor en relación con un proceso judicial sobre acoso sexual.

Ambos están distanciados después de que el ex líder del SNP fuese denunciado por dos trabajadoras por acoso sexual -absuelto ya por la justicia- y después acusase a su sucesora de haber aprovechado el escándalo para perjudicar su reputación.