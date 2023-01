Netanyahu promete una respuesta "fuerte, rápida y precisa" a los últimos atentados

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado una respuesta "fuerte, rápida y precisa" a los últimos atentados en Jerusalén.

"Nuestra respuesta será fuerte, rápida y precisa. Quien intente hacernos daño, nosotros le haremos daño a él y a quienquiera que le ayude", ha advertido, según recoge 'The Times of Israel'. "No queremos una escalada, pero estamos preparados para cualquier escenario", ha añadido.

"A los ciudadanos de Israel les decimos: no os toméis la justicia por vuestra mano. No estamos en la época del Majteret. Tenemos un país soberano con un Ejército, Gobierno y Fuerzas de Seguridad excelentes", ha añadido en referencia a Judíos Clandestinos, una organización terrorista judía que atentó a finales de la década de 1970 y principios de 1980 contra los palestinos.

Netanyahu ha realizado estas declaraciones antes de iniciar una reunión del gabinete de seguridad del Consejo de Ministros israelí que podría aprobar la propuesta de deportar a los familiares de los terroristas o rebajar los requisitos para portar armas.

Un atacante identificado posteriormente como el residente en Jerusalén Este Jaire Alkam disparó el viernes a los fieles que salían de la celebración del 'shabbat' en la sinagoga de Neve Yaakov y mató a siete de ellos.

Tras ello, el sospechoso se ha dado a la fuga hacia el barrio palestino de Beit Hanina, donde ha sido abatido por agentes de la Policía israelí tras abandonar el coche y abrir fuego contra los agentes mientras intentaba huir a pie del lugar.

Este sábado un adolescente palestino de trece años ha herido a otros dos israelíes en unos atentados que los grupos palestinos vinculan a la muerte el jueves de nueve personas en una incursión militar israelí en Yenín, en Cisjordania.