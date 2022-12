Putin asegura estar listo para negociar sobre Ucrania, pero culpa a Kiev y a los aliados de "negarse" a conversaciones

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este domingo que no renuncia a negociaciones sobre Ucrania "con todas las partes implicadas" en el conflicto. "Estamos preparados para negociar soluciones aceptables con todas las partes implicadas en el proceso", dijo el mandatario ruso en una entrevista mostrada por la televisión pública.

A la vez, aseguró que la otra parte, en relación a Kiev y países occidentales que le apoyan, "se han negado a entablar conversaciones". "Es cosa suya, no somos nosotros los que nos negamos a negociar, son ellos", insistió.

En cuanto a la campaña militar rusa, que ayer cumplió diez meses, Putin dijo que Moscú "no tenía otra opción" que proteger los "intereses nacionales y los intereses de su gente". "Creo que actuamos de forma correcta, defendiendo los intereses nacionales y los intereses de nuestros ciudadanos y nuestra gente", aseveró.

Se trata de la segunda vez esta semana que el líder rusa destaca a disposición de negociar una solución en Ucrania. Este jueves Putin dijo que "todos los conflictos armados terminan de una forma u otra en negociaciones" y que Moscú tampoco renuncia a ello. "Nuestro objetivo no es hacer girar más la rueda del conflicto militar, sino por el contrario acabar esta guerra. Es a lo que aspiramos y aspiraremos", dijo el jefe del Kremlin en una comparecencia de prensa.

Al día siguiente, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, agregó que "en primer lugar, se trata de acabar cuanto antes la operación militar especial a través del cumplimiento de los objetivos rusos".

Ucrania desmiente a Putin

Por su parte, el principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha desmentido este domingo a Putin, al afirmar que Moscú no está interesado en ninguna negociación como muestra que siga "matando ciudadanos" y que tan solo están intentando "eludir sus responsabilidades".

Podoliak ha dicho que "Putin necesita volver a la realidad", y ha cuestionado los motivos que ha estado esgrimiendo para justificar la invasión de Ucrania. "No hay otros 'países, motivos, geopolítica'. Rusia no quiere negociaciones, pero está tratando de eludir sus responsabilidades. Es obvio", ha escrito en Twitter. "Nos veremos en los tribunales", ha zanjado Podoliak, en la línea de Ucrania de no sentarse a negociar con Rusia mientras sea bajo las condiciones impuestas desde el Kremlin.

El principal asesor del presidente Volodimir Zelenski, también se ha pronunciado horas antes acerca de la última ofensiva rusa sobre Jersón en vísperas del día de Navidad, dejando a su paso 16 muertos y decenas de heridos, recurriendo a ella para criticar a quienes apoyan las iniciativas de supuesta paz del Kremlin.

"Les voy a recordar a aquellos que proponen tomar en cuenta las iniciativas de 'paz' de Putin que ahora mismo Rusia está 'negociando', matando a los habitantes de Jersón, acabando con Bajmut, destruyendo las redes de Kiev y Odesa, torturando a civiles en Melitópol... Rusia quiere matar con impunidad", ha escrito en Twitter. "¡Matando mujeres, niños y ancianos en Nochebuena! Eso es lo que es la 'paz rusa ¡Convirtiendo a Jersón en una 'ciudad muerta' con proyectiles Grad después de huir cobardemente! Es la verdadera esencia de la sed de sangre de Rusia", ha clamado.