Francia declara inocente a un hombre condenado por violación hace casi 20 años

El Tribunal de Apelaciones de Francia ha anulado este jueves la condena impuesta contra Farid el Hairy, un hombre condenado en 2003 por violar a una menor, y ha declarado su inocencia 19 años después.

La corte ha indicado que el hombre de 41 años queda "completamente exonerado de todos los cargos" presentados en su contra después de que la presunta víctima confesara haber mentido. Se trata del duodécimo caso reconocido por la Justicia francesa de error judicial desde 1945.

El Hairy, visiblemente emocionado, ha declarado al conocer la decisión de la corte que "por fin su lucha ha terminado". "La vida empieza de nuevo", ha manifestado antes de afirmar que "desea aprovechar la oportunidad para pasar página y seguir adelante". "Durante 23 años me he estado preguntando por qué. Ahora ya lo sé y eso me alivia", ha puntualizado. Ahora, El Hairy tiene la posibilidad de iniciar un proceso de reparación.

En 1998, Julie D., una adolescente de 15 años, denunció haber sido violada. Sus padres presentaron una demanda y se abrió una investigación por agresión sexual y violación en grupo. Durante el periodo de tiempo en que El Hairy, entonces de 17 años, estuvo bajo custodia policial, aseguró que era completamente inocente dado que nunca había mantenido relaciones sexuales.

Sin embargo, durante la investigación, varios expertos en ginecología y psicología apoyaron la versión de la víctima, que ofrecía un relato consistente, según informaciones del diario 'Le Figaro'.

El acusado fue finalmente hallado culpable de los cargos y condenado en 2003 a cinco años de prisión y una multa de 17.000 euros. Además, debía presentarse una vez al año ante la Gendarmería y su nombre aparecía en el historial condenados por delitos sexuales.

En octubre de 2017, no obstante, Julie D. envió una carta a la Fiscalía en la que confesaba haber mentido. "El señor Farid el Hairy no es culpable de nada, espero que se restablezca la verdad. Me vi envuelta en mi propia mentira", señalaba. Así, confesó que en realidad había sido "víctima de incesto por parte de su hermano mayor" cuando tenía entre ocho y doce años.