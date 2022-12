Expulsan a una profesora de Florida que interrumpió a alumnos musulmanes mientras rezaban

Miami, 9 dic (EFE).- Una profesora de un colegio chárter (concertado) de Pembroke Pines, en el condado de Broward (Florida), fue expulsada el jueves tras aparecer en un vídeo interrumpiendo a unos estudiantes musulmanes durante el momento del rezo.

La profesora del colegio Franklin Academy, cuya identidad no fue divulgada, supuestamente es la persona que aparece en un vídeo que se ha hecho viral donde se ve a unos chicos musulmanes rezando en árabe sobre unas alfombras y a ella decir: "Espera, ¿esta es mi oficina y todos ustedes están haciendo magia?".

La misma maestra, de la que solo se ven las piernas, parece luego pisar sobre las alfombrillas y cerca de las manos de uno de los chicos que practicaba sus oraciones islámicas. El vídeo publicado el miércoles en la red social Tik Tok se volvió viral y ha alcanzado cinco millones de visitas, según recoge este viernes el canal Local 10 News.

Wilfredo Ruiz, del Consejo de Relaciones Estadounidenses e Islámicas, dijo al citado canal que el vídeo es "repulsivo" y que las acciones de la maestra eran un caso claro de intimidación.

Si bien la Corte Suprema de EE.UU. ha dictaminado que las escuelas públicas no pueden realizar oraciones oficiales, la oración de los estudiantes que no interrumpe el tiempo de instrucción está protegida por la Primera Enmienda.

La dirección del colegio publicó un comunicado ayer en el que se informa de la expulsión de la profesora que, según el vídeo divulgado, parece interrumpir a los estudiantes durante un momento de oración y decir comentarios discriminatorios.

"Si bien no discutimos asuntos de personal, podemos compartir con ustedes que la maestra en cuestión ya no es miembro del personal de la Academia Franklin", señaló el colegio, para agregar que el centro "no tolera el comportamiento discriminatorio".