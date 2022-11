El Papa confirma que envió "listas de presos" a Rusia para liberarlos: "La respuesta era siempre muy positiva"

El Papa ha confirmado que envió "listas de prisioneros" ucranianos a Rusia para conseguir su liberación y ha dejado claro que si viaja lo hará tanto a Moscú, como a Kiev, "a las dos, no a un solo lugar".

"Cuando recibía listas de prisioneros, tanto civiles como militares, las enviaba al gobierno ruso, y la respuesta era siempre muy positiva", ha revelado el Papa en una entrevista publicada en el periódico jesuita estadounidense 'América'.

Francisco, que ha sido criticado en el pasado al interpretarse que mantenía una posición en teoría ambigua en el conflicto con Ucrania por no mencionar al presidente ruso, Vladimir Putin, ha manifestado que cuando habla de Ucrania, habla de "pueblo mártir, de un pueblo martirizado.

"Si hay un pueblo martirizado hay alguien que lo martiriza. Cuando hablo de Ucrania, hablo de la crueldad porque tengo mucha información de la crueldad de las tropas que vienen -ha señalado el Pontífice-. Ciertamente quien invade es el Estado ruso. Eso es muy claro. A veces trato de no especificar para no ofender y más bien condenar en general, aunque se sabe bien a quién estoy condenando. No es necesario que ponga el nombre y el apellido. ¿Por qué no nombré a Putin? Porque no era necesario, ya se sabía. Todos saben cuál es mi postura, con Putin o sin Putin, sin nombrarlo".

El Papa ha vuelto a recordar que el segundo día de la guerra fue a la embajada rusa, un gesto inusual en un Pontífice: "Y ahí le dije al embajador que le dijera a Putin que yo estaba dispuesto a viajar, a condición de que me dejara una ventanita chiquita para negociar", ha relatado.

Si viajo, voy a Moscú y a Kiev

También ha explicado que ha hablado tres veces por teléfono con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski: "También pensé viajar, pero tomé la decisión: si viajo, voy a Moscú y a Kiev, a las dos, no a un solo lugar. Y nunca di la impresión de estar tapando la agresión", ha determinado, al revelar que ha recibido en varias ocasiones a delegados del Gobierno de Ucrania.

Con todo, ha reiterado que "la postura de la Santa Sede es buscar la paz y buscar un entendimiento". "La diplomacia de la Santa Sede se está moviendo en esa dirección y por supuesto siempre está dispuesta a una mediación", ha sintetizado.

En otro momento de la entrevista, el Papa ha lamentado "la polarización" que vive la Iglesia Católica en los Estados Unidos. "La polarización no es católica. Un católico no puede pensar 'aut-aut' (o-o en latín) y reducirlo todo a polarización. La esencia de lo católico es 'et-et' (y-y en latín). Lo católico une lo bueno y lo no tan bueno. El pueblo de Dios es uno solo. Cuando hay polarización entra una mentalidad divisoria, que privilegia unos y deja de lado a otros", ha destacado.

No esta previsto el sacerdocio para mujeres

En la entrevista, el Papa también se ha referido al acceso de las mujeres al sacerdocio, que ha definido como una "cuestión teológica". Con todo, ha señalado que no está previsto el principio de la "ministerialidad" para las mujeres, sin embargo, ha asegurado que esto no puede verse como una "privación".

"La Iglesia es mujer y esposa", ha señalado el Papa. Del mismo modo, ha dicho que María es "superior a Pedro", lo que ha incluido en "un principio mariano, místico". También ha asegurado que "no está aún desarrollada una teología de la mujer, sólo hay posibilidad de un principio administrativo" pero, como en otras ocasiones, ha valorado el genio femenino.

"La mujer es madre y ve mejor el misterio de la Iglesia que nosotros los varones. Por eso el consejo de una mujer es tan importante. Y la decisión de una mujer es mejor. Cuando una mujer entra en política o en gestionar cosas, generalmente lo hace muy bien. Y son las mujeres, hay muchas economistas, las que están renovando la economía en sentido constructivo", ha aseverado.

Ante una pregunta sobre el racismo en el seno de la Iglesia Católica estadounidense, el Papa lo ha catalogado como un pecado "intolerable". Asimismo, ha dicho que es "monstruoso" el abuso sexual de menores.