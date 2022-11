Xi traslada a Sánchez que no debe sobrevalorarse su influencia sobre Putin

El presidente chino, Xi Jinping, resaltó este martes ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que su país no es un actor en la guerra de Ucrania, y que aunque tiene una buena relación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, no debe sobrevalorarse su capacidad de influencia sobre él.

Sánchez y Xi se reunieron en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebra en la isla indonesia de Bali, un encuentro en el que el jefe del Ejecutivo español pidió a su interlocutor que aproveche su cercanía con Putin para intentar que se ponga fin al conflicto en Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, que estuvo presente en la reunión, aseguró en declaraciones a los periodistas que el diálogo se desarrolló en un tono de cordialidad y franqueza por ambas partes.

Explicó que Sánchez insistió en la posibilidad que tiene Xi de moderar la guerra en Ucrania y contribuir a que la paz regrese cuanto antes.

No precisó Albares la respuesta del presidente chino, pero fuentes oficiales españoles explicaron que Xi reconoció la buena relación que tiene con Putin y el hecho de ser países vecinos, pero al mismo tiempo y ante las peticiones de mediación que le han trasladado en esta cumbre Sánchez y otra media docena de líderes, ha señalado que no puede sobrevalorarse su papel.

En ese contexto, quiso dejar claro que no es un actor en la guerra, que no está ayudando con armas a Rusia y que "no echa aceite" al fuego del conflicto, aunque al mismo tiempo opinó que no contribuyen a lograr una solución las sanciones a Rusia o las amenazas de juicios internacionales.

Sí hubo coincidencia en que una hipotética guerra nuclear está fuera de todo cálculo porque no tendría sentido, y Sánchez insistió, según las mismas fuentes, en que Rusia está violando los principios más fundamentales del derecho internacional.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores informó de que Xi trasladó a Sánchez sendas invitaciones para que él y los reyes visiten su país, aunque no se concretó si alguna de ellas podría hacerse realidad en 2023 al celebrarse los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Aspectos comerciales como el contrato de aviones Airbus con China, la necesidad de diversificar las inversiones españolas en el país asiático y otras cuestiones de carácter bilateral estuvieron asimismo en la agenda de la reunión.