Once muertos en un atentado contra un campo de entrenamiento militar ruso

Una base militar rusa cerca del poblado de Soloti (región rusa de Bélgorod), muy cerca de la frontera ucraniana, fue escenario en la mañana del sábado de una matanza de reservistas que entrenaban para ser enviados a luchar en Ucrania. Según la versión oficial del Ministerio de Defensa ruso, se trató de "un ataque terrorista" que causó la muerte a once personas y heridas a otras quince". El comunicado castrense, que apareció más de doce horas después del atentado, sostuvo ayer que hubo dos atacantes, al parecer de nacionalidad tayika, que dispararon con armas automáticas y una ametralladora pesada "contra una fila de voluntarios procedentes del área de Briansk" y recibían formación previa a su traslado al frente. Los dos presuntos terroristas fueron abatidos por los militares.

Otras versiones no oficiales difundidas en redes sociales y canales rusos de Telegram aseguran que hubo no menos de veintidós fallecido y dieciséis heridos. Además sostienen que los atacantes fueron tres y que uno de ellos logró escapar. Se incide en el hecho de que los tayikos, al ser extranjeros, no están sujetos a la movilización a menos que de forma expresa lo hayan solicitado. Moscú ha ofrecido a los inmigrantes la nacionalidad rusa si se incorporan a las filas del Ejército para ir a Ucrania a combatir.

Malas condiciones

Los motivos de la refriega se desconocen por el momento, aunque hay hipótesis que hablan de abusos cometidos con los tayikos e incluso una discusión por motivos religiosos. Se trata del mayor incidente entre movilizados en la retaguardia. En días anteriores, aunque por motivos completamente diferentes, vinculados sobre todo a las malas condiciones en los centros de concentración y la falta de atención médica, se han producido una veintena de muertos entre los alistados sin haber tenido tiempo siquiera de llegar al frente.

En un vídeo difundido en su canal de Telegram, el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, afirma que "en una de las unidades militares de nuestra región ha ocurrido un evento terrible (...) Muchos militares resultaron muertos o heridos", aunque no precisa cifras concretas. Gladkov calificó el ataque de "acción terrorista" y añadió que entre las víctimas "no hay residentes de la región de Bélgorod".

El pasado 21 de septiembre, el presidente, Vladímir Putin, decretó la "movilización parcial" de reservistas para reforzar su dispositivo militar en Ucrania después de varias contraofensivas de las tropas ucranianas llevadas a cabo con éxito que pusieron en jaque al Ejército ruso.

La medida ha causado un éxodo masivo de rusos al extranjero para evitar ser enviados al frente, mientras supuestos "errores" de movilización están llevando a la guerra a personas que no son reservistas, sin experiencia militar, muchos de ellos enfermos y hasta con edades por encima de la estipulada.