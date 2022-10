Putin y Lukashenko acuerdan el despliegue conjunto de tropas

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko, acordaron este lunes el despliegue de tropas conjuntas en la región tras una reunión en materia de seguridad.

Lukashenko indicó que la medida ha sido tomada "en relación con el empeoramiento de la situación en la frontera occidental de ambos países". El mandatario señaló, no obstante, que Rusia "no busca este tipo de conflictos ahora mismo". "Ya tienen demasiados problemas. Por lo tanto, no contamos con un gran número de fuerzas rusas para el contingente", dijo.

En cualquier caso, Lukashenko negó que su país vaya a unirse a Moscú para participar en la guerra y ha acusado a Occidente de alentar esta teoría "falsa". "Los líderes políticos y militares de la OTAN y varios países europeos están ya dispuestos a agredir nuestro país e incluso llevar a cabo un ataque nuclear. Esto no son nuevas noticias", manifestó. "Su objetivo hoy no es prevenir que entremos en la guerra de parte de Rusia directamente, sino llevarnos al conflicto".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, por su parte, enmarcó el despliegue militar dentro de los contactos habituales en materia de Defensa entre los dos países aliados. Las tropas del Kremlin se desplegaron en Bielorrusia justo antes de comenzar la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. Sin embargo, desde entonces el régimen de Lukashenko se ha mantenido al margen del conflicto e incluso en marzo se organizaron en territorio bielorruso los primeros contactos para buscar la paz.

"Levantamiento militar"

Por otro lado, Lukashenko acusó a Ucrania, Polonia y Lituania, con quienes comparte frontera, de preparar "ataques terroristas" y un "levantamiento militar" en Bielorrusia. "El entrenamiento en Polonia, Lituania y Ucrania de combatientes, incluyendo radicales bielorrusos, para cometer sabotajes, actos terroristas y un levantamiento militar en el país se ha vuelto una amenaza directa", dijo.

El mandatario también acusó a Estados Unidos y la Unión Europea de albergar a "fugitivos" de Bielorrusia para convertirlos en una "fuerza política". "Planean aumentar significativamente el apoyo a los elementos destructivos, agravar la situación en la frontera occidental hasta el punto de abrir un segundo frente en la frontera", afirmó.