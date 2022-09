Agotados billetes para salir de Rusia coincidiendo con movilización de Putin

Los rusos que buscaban este miércoles billetes de avión para salir de Rusia se han encontrado con que no había ya billetes con destino a Estambul, Ereván o Bakú u otros destinos que no piden visado, coincidiendo con el anuncio del presidente Vladímir Putin de una movilización parcial, según medios como RBC y The Moscow Times.

Según los buscadores de las aerolíneas Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines y Armenia Aircompany no hubo ya vuelos hasta dentro de unos días o solo en clase Business, según comprobó Efe.

De acuerdo con The Moscow Times, los billetes "no estaban disponibles pocos minutos después del anuncio de Putin".

Al mediodía los vuelos directos a Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán también desaparecieron de agregadores como aviasales.ru.

De acuerdo con la jefa de la Agencia Federal de Turismo, Zarina Dogúzova, actualmente no hay restricciones para que los rusos abandonen el país debido a la movilización parcial.

"Recibo muchas preguntas sobre ir al extranjero en condiciones de movilización parcial. Según nuestra información, por el momento no hay restricciones para viajar al extranjero", escribió en su canal oficial de Telegram.

Indicó que "hay que esperar las aclaraciones oficiales pertinentes. Hemos solicitado esta información. Le informaremos puntualmente de cualquier cambio", añadió.

Los primeros movilizados serán suboficiales de reserva de menos de 35 años y oficiales de menos de 45 años, según Andréi Kartapólov, jefe del comité de Defensa de la Duma o cámara de diputados.