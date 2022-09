Reyes, príncipes, emires, sultanes... La realeza despide unida a Isabel II

Para encontrar una imagen parecida no hay que retroceder en el tiempo. No la hay. Nunca antes un acto oficial, léase coronación, enlace matrimonial o funeral, logró congregar a tantas cabezas coronadas, a reyes, reinas, príncipes, princesas, grandes duques, emires, sultanes y hasta un emperador. Naruhito rompió en Londres -como en su día hizo su padre a la muerte de Balduino, monarca de los belgas, en 1993- la tradición japonesa de no acudir a sepelios. Lo hizo acompañado de la emperatriz Masako, quien el día anterior no había participado en la recepción ofrecida por Carlos III en Buckingham, en el que supone el primer viaje al extranjero de la pareja desde que fue entronizada en 2019.

La realeza se unió y reunió para despedir a la matriarca. En el que parecía su eterno reinado, Isabel II llegó a forjar sólidos lazos con el resto de casas reales europeas, que en estos días de despedida han mostrado su respeto y admiración por la longeva monarca británica, entroncada además con varias de las familias reales con la reina Victoria como nexo común. En sus 70 años de reinado, prácticamente no le quedó lugar del mundo por visitar. Este lunes, en el adiós definitivo, los mandatarios mundiales la homenajearon con su masiva presencia en la abadía de Westminster.

Las familias reales llegaron en comitiva, con rostros muy serios y de luto riguroso, como fijaba el férreo protocolo británico. Y juntos ocuparon asiento en el templo londinense. Margarita de Dinamarca, acompañada del príncipe heredero Federico, no ocultó su pesar por la pérdida de quien consideraba "una amiga". Cincuenta años celebra este año de su llegada al trono.

Guillermo y Máxima de Holanda encabezaron la representación de los Países Bajos, junto a la princesa Beatriz, quien decidió renunciar al título de reina una vez dejada la corona. Los organizadores del funeral los sentaron juntos, como también hicieron con los reyes Felipe y Letizia y los eméritos Juan Carlos y Sofía, en un calco de la misa en recuerdo del duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, en marzo de este año. Los reyes Harald y Sonia de Noruega y Carlos Gustavo y Silvia de Suecia coincidieron con los reyes de los belgas, Felipe y Matilde, que no se hicieron acompañar de los anteriores monarcas

La representación española con Felipe VI al frente ha sido acomodada a la izquierda del altar

Reyes sin trono

El único rey europeo que no participó en la despedida a Isabel II fue Constantino de Grecia, delicado de salud, que estuvo representado por su esposa, Ana María -hermana de la reina Margarita de Dinamarca-, así como por su primogénito Pablo y su mujer, la británica Marie Chantal. Llegaron junto al rey Simeón de Bulgaria. Otra casa real, sin trono, que acudió al funeral fue la rumana, representada por la reina Margarita y el príncipe Radu.

Tampoco Mohamed VI se desplazó hasta la capital británica; en su lugar lo hizo su hermano Moulay Rachid. Sí que estuvieron en cambio Abdalá y Rania de Jordania, quien compartió protagonismo mediático con la que está considerada por la prensa como la Kate Middelton del Himalaya, la reina Jetsun Pema, de Bután -el reino de la felicidad-, que acompañó al rey dragón Jigme Khesar.

Alberto y Charlene de Mónaco Agencias

Los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco, así como los grandes duques de Luxemburgo Enrique y María Teresa y los príncipes herederos Luis y Sofía de Liechtenstein, completaron la lista de cabezas coronadas en la abadía de Westminster, en la que también se dieron cita el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el sultán de Brunéi, Muda Hassanal Bolkian; el príncipe heredero de Kuwait, Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah; el sultán de Omar, Haitham bin Tareq al Said, y el rey maorí de Nueva Zelanda, Tuheitia Paki.