La casa de Vito Corleone en 'El Padrino' está en alquiler en Airbnb

La mansión de Vito Corleno, el jefe mafioso de la mítica película 'El Padrino', está en alquiler en la plataforma Airbnb al increíble precio de 50 dólares la noche.

La casa, situada en Staten Island, al sur de Nueva York, tiene 6.248 pies cuadrados (600 metros cuadrados) y es la que aparece en la apertura de la primera entrega de 'El Padrino' (1972), en la escena de la boda de una hija de Corleone que se celebra en el jardín.

La plataforma de alquiler online explica que se trata de "una casa familiar" y "un barrio tranquilo", y por ello se alquila bajo ciertas condiciones: el contrato debe cerrarse por todo el mes de agosto y solo pueden entrar hasta cinco personas, dos adultos y tres hijos, estando excluidas "en todo momento visitantes de fuera o huéspedes adicionales".

La mansión consta de cinco dormitorios, siete cuartos de baño, una piscina de agua de mar, un bar en el sótano, una habitación de juegos y un gimnasio, aunque al parecer los dueños guardan algunos secretos porque especifican que el inquilino no podrá usar los armarios del sótano ni del ático.

Adicionalmente, los inquilinos tendrán derecho a servicio de limpieza todos los jueves, un "paisajista" una vez por semana y al cuidado de piscina dos veces por semana.

Todavía no es posible hacer reservas, pues la oferta comienza el próximo miércoles 27 de julio. El diario New York Post ironiza sobre el precio y dice que "Airbnb te hace una oferta que no podrás rechazar", echando mano de una de las frases más conocidas de la película.

El mismo diario asegura que la mansión, construida en 1930, fue vendida en 2016 por 2,4 millones de dólares, después de que los vendedores la sometieran a una renovación integral.