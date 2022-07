Rajapaksa aterriza en Singapur y culmina su plan de huída de Sri Lanka

El presidente ceilandés, Gotabaya Rajapaksa, ha aterrizado finalmente en Singapur tras abandonar Maldivas después de huir de Sri Lanka en el marco de las fuertes protestas registradas a causa de la grave crisis económica que atraviesa la nación asiática. Rajapaksa ha tomado tierra en Singapur a las 19.17 horas (hora local) a bordo de un avión de la aerolínea saudí Saudia y en compañía de su mujer y varios de sus guardaespaldas tras abandonar Maldivas, según informaciones del diario 'Daily Mirror'.

El citado medio ha publicado una fotografía en sus redes sociales en la que se observa a Rajapaksa junto a su esposa en la terminal del aeropuerto singapurense de Changi. Fuentes cercanas al asunto han indicado que el mandatario tan solo está de tránsito por Singapur antes de volar hacia Oriente Próximo y que no tiene intención de pedir asilo, al contrario de lo que apuntaban las primeras informaciones.

En este sentido, el Ministerio de Exteriores de Singapur ha confirmado que, por el momento, Rajapaksa no ha solicitado esta medida y que se encuentra en el país de visita. "Confirmamos que a Rajapaksa se le permitió la entrada en Singapur como una visita privada. No ha pedido asilo y no se le otorgó ningún asilo. Singapur no suele satisfacer las solicitudes de asilo", ha indicado el Ministerio en su página web.

Previamente, el político ceilandés, que ha formalizado durante la jornada su dimisión, ha tenido que ser escoltado por unidades especiales de la Fuerza de Defensa de Maldivas antes de embarcar. De hecho, su llegada al archipiélago ha provocado críticas entre la población civil, que ha manifestado su apoyo al pueblo ceilandés y ha pedido al político que abandone el país.

Los enfrentamientos registrados junto al Parlamento en el marco de las protestas se han saldado con 84 heridos, según informaciones de la Policía recogidas por el portal de noticias 'Times Online'.

Fuentes médicas han indicado al citado medio que en total 79 de los heridos son hombres y otras cinco mujeres. Todos se encuentran en el Hospital Nacional de Colombo. Además, entre ellos hay un militar, dos policías y dos periodistas. Las protestas se han saldado por el momento con un joven de 26 años muerto tras sufrir problemas respiratorios a causa de la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en la residencia del primer ministro.

Los manifestantes se han hecho con un fusil de asalto tras arrebatárselo a un militar que se encontraba desplegado en la zona. El país se encuentra en estado de emergencia bajo toque de queda.

La embajadora de Estados Unidos en el país, Julie Chung, ha instado a realizar una "transferencia pacífica de poderes" dentro del "marco constitucional y democrático". En un mensaje en su cuenta de Twitter, ha insistido en que la población exige "justicia, transparencia y gobernabilidad democrática, además de un futuro mejor". "Estados Unidos reitera su llamamiento a la calma en estos momentos", ha señalado.

Así, ha hecho hincapié en la importancia de que todas las partes "se comprometan a mejorar la nación y trabajar para implementar soluciones que favorezcan una mayor estabilidad política y económica". "Condenamos todo tipo de violencia y pedimos que se mantenga el orden", ha zanjado.