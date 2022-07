Los memes tras la dimisión de Boris Johnson (y algunos de sus momentos memorables).

Tras semanas aferrándose al cargo, Boris Johnson ha cedido a las presiones de dentro y fuera de su partido y este jueves ha anunciado su dimisión como primer ministro británico. El jefe del Partido Conservador pone así fin a tres años de polémico mandato, aunque hasta que los ‘tories’ elijan a un nuevo líder, él seguirá al frente del Gobierno de forma interina.

Es el tercer primer ministro conservador del Reino Unido que se ha visto forzado a dimitir en apenas seis años, tras David Cameron y Theresa May. Johnson ha sido una figura controvertida desde que llegó al poder en julio de 2019 si bien su reputación se ha ido deteriorando en los últimos meses a causa de un goteo constante de escándalos, como el ‘partygate’, las fiestas en Downing Street durante la pandemia, así como acusaciones de engañar al Parlamento cuando dijo en su día que no había violado las restricciones anticovid en vigor. Como consecuencia, y ante la negativa de Johnson a marcharse del poder, más de 50 miembros de su Gobierno han presentado su dimisión.

La dimisión de Boris Johnson se ha convertido este jueves en uno de los temas más comentados en las redes sociales, no solo por la trascendencia política de la noticia, que ha generado un aluvión de comentarios. Los meses tras el anuncio de su marcha no se han hecho esperar, entre los que no faltan alusiones a Putin o a la reina Isabel II y a los guionistas de The Crown.

Boris Johnson renuncia como Primer Ministro de Reino Unido. pic.twitter.com/3ZcaGeHVJX — Cani 🇲🇽🎗 (@CaniBasut) July 7, 2022

Y es así como Boris Johnson perdió el poder… pic.twitter.com/m2DwqrXtJP — Politica y mas (@Politicaymas__) July 7, 2022

Uno de mis momentos favoritos de Boris Johnson. Su entrada a Maurizio Gaudino durante el partido benéfico entre Inglaterra y Alemania en el Madejski Stadium en 2006. pic.twitter.com/fl4zowhb5B — Álvaro Ramírez (@AlvaroRam1rez) July 7, 2022

Renuncia Boris Johnson*



La Reina Isabel II: pic.twitter.com/p8Kvja8Pq6 — Eivør (@Steppenwolf_481) July 7, 2022

Los guionistas de The Crown viendo la crisis que desató la renuncia de Boris Johnson.



60 miembros de su gabinete renunciaron en las últimas 24 horas.



41% de los legisladores de su propio partido votaron contra él. pic.twitter.com/5gAcTHPAP9 — Rafael Rivera (@RafaDato2) July 7, 2022

Putin mirando como a Boris Johnson se le quema el rancho. pic.twitter.com/rK5LWXm7qO — Ğαbriel... 🇦🇷 Provincias Unidas (@Gabrielldey1) July 6, 2022

Cuando han visto aparecer a Boris Johnson esta mañana en el 10 de Downing Street 🇬🇧 #BorisJohnson #DowningStreet pic.twitter.com/FGDvjihpd1 — Ismael G. Uclés (@IsmaelGUcles) July 7, 2022

Buenos días. En la escala del 1 al 10 ¿qué #BorisJohnson los representa? pic.twitter.com/c4Ok7io1Sa — Carmen (@Utopia_Urbana) July 7, 2022

Nos vemos en los Boris 🍺 pic.twitter.com/fWITIVx1ay — Carl Winslow (@CarlWinslou) July 7, 2022

Se nos va un gran generador de memes. Hasta siempre, Boris. Te echaremos de menos. pic.twitter.com/O8Rpg1Qh0Q — Prendente (@prendente1) July 7, 2022

Pero además de ser un "gran generador de memes", como algunos lo han definido en Twitter, debido a su carácter cómico y a menudo excéntrico, muchos han recordado algunas de los momentos memorables que ha protagonizado y que hicieron virales a lo largo de estos años: de su viaje a la India al 'show' con un paraguas a lo Mr. Bean durante un acto oficial en Reino Unido. El más reciente, y muy aplaudido, su admiración en solitario de las obras expuestas o el inicio de un aplauso involuntario en el Museo del Prado durante la celebración de la cumbre de la OTAN.

Dimite como primer ministro, pero que no caiga en el olvido el show de Boris Johnson con un paraguas.pic.twitter.com/FAjNrfwIb7 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN2) July 7, 2022

5. Boris Johnson iniciando un aplauso sin querer en el Museo El Prado pic.twitter.com/F9Cp2Q2ahV — Roi LopeZ Rivas #FreeAlexSaab (@RoiLopezRivas) July 7, 2022