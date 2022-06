El aventurero japonés Kenichi Horie hace historia al cruzar el Pacífico en solitario con 83 años

El marinero japonés Kenichi Horie se ha convertido este sábado sábado en la persona más anciana del mundo en realizar un viaje en solitario y sin escalas de 8.500 kilómetros a través del Pacífico tras más de dos meses de navegación.

Horie, de 83 años, llegó al canal Kii, que separa las prefecturas de Wakayama y Tokushima en el oeste de Japón, en el 'Suntory Mermaid III', su barco de 6 metros de largo y una tonelada, a las 2.39 de la madrugada, después de zarpar desde San Francisco, California, el 27 de marzo.

"Estoy muy feliz de haber podido regresar a casa sin mayores problemas", ha declarado a la agencia oficial de noticias japonesa Kyodo. "Estoy agradecido por el apoyo que he recibido de todos vosotros", ha añadido.

La travesía trazó una ruta similar a la que Horie hizo hace 60 años cuando se convirtió en el primer navegante en cruzar el Pacífico en solitario y sin escalas en puerto, pero en dirección contraria.

Desde aquel primer viaje, el navegante ha cruzado el Pacífico en embarcaciones respetuosas con el medio ambiente, desde una alimentada por paneles solares hasta otra hecha con latas de aluminio y botellas de plástico. En 1999, navegó desde San Francisco a Japón en un barco hecho con barriles de cerveza.

"No pensé que estaría navegando a los 83, pero todavía estoy sano y no quería perder esta oportunidad", ha añadido a la cadena CNN. "Los desafíos son emocionantes, así que me gustaría seguir intentándolo".