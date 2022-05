Rusia da por rotas las negociaciones de paz

El Gobierno de Rusia ha reconocido que actualmente no hay ningún tipo de negociación con las autoridades de Ucrania para rebajar las tensiones bélicas, según Moscú por la falta de compromiso de Kiev con un diálogo que no ha dado apenas resultados prácticos.

El viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenko, ha confirmado que "las conversaciones no siguen". "De hecho, Ucrania ha salido de este proceso", ha dicho, en declaraciones a la prensa durante un foro recogido por la agencia de noticias TASS.

Moscú acusa a Kiev de no responder a sus propuestas y el propio presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en una reciente conversación con su homólogo finlandés, Sauli Niinisto, que las autoridades ucranianas "no tienen ningún interés" en lograr la paz.

Los reproches son mutuos, ya que también el Gobierno de Ucrania se ha pronunciado en términos similares contra el de Rusia. De hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha propuesto en varias ocasiones sin éxito un cara a cara con Putin.

En esta ocasión, el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha confirmado que si bien "las negociaciones políticas continuarán", por el momento "en pausa" y ha culpado de ello a Rusia, país al que acusa de no haber asumido ya el "rol sumamente negativo" que ha adquirido, informa Ukrinform.

Podoliak sostiene que "Rusia no entiende" que la guerra ya no sigue las reglas, el cronograma o los planes que había fijado, al mismo tiempo que ha afirmado que las élites de Moscú "no pueden renunciar a su propaganda interna" y temen "decir la verdad" sobre la guerra, así como "retirarse en términos completamente diferentes a los establecidos originalmente".

"Rusia quiere ver en acción todos las sanciones económicas internacionales y finalmente comprender la verdadera 'capacidad de combate' de su Ejército, así como perder los restos de su reputación. Este es el objetivo de los rusos: todo o nada. Por lo tanto, no tiene sentido evitar la caída de este 'imperio'", ha dicho.