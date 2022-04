Zelenski acusa a Rusia de "exterminar" a civiles tras el ataque a una estación de tren al este de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este viernes que el ataque contra una estación de tren en Kramatorsk, en el este del país y que causó al menos 30 muertos y un centenar de heridos, es la prueba de que Rusia "extermina" a la población civil.

Zelenski dijo en Facebook que el ataque se produjo con misiles Tochka-U contra la estación de ferrocarril, "donde se encontraban miles de civiles a la espera de ser evacuados... Murieron casi 30 personas, cerca de 100 resultaron heridas de diversa gravedad". "La policía y los antidisturbios están sobre el terreno. Los rusos inhumanos no abandonan sus métodos. Al no tener la fuerza y el valor de oponerse a nosotros en el campo de batalla, exterminan cínicamente a la población civil", agregó el presidente ucraniano. "Este es un mal que no tiene límites. Y si no se castiga, nunca dejará de hacerlo", añadió Zelenski.

La empresa ferroviaria ucraniana, "Ukrzaliznytsia" informó del ataque y publicó una fotografía en la que se puede ver un cuerpo tendido en el suelo cerca de varios automóviles siniestrados en lo que parece ser un aparcamiento, con bolsas y equipaje esparcidos por la calzada.

El jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, declaró en su cuenta de Telegram: "Los fascistas rusos atacaron la estación de tren de Kramatorsk con un Iskander. Policías y guardias sobre el terreno informan de decenas de muertos y heridos".

Kirilenko añade que "miles de personas se encontraban en la estación en el momento del ataque con misiles, mientras los residentes de Donetsk eran evacuados a las regiones más seguras de Ucrania". El jefe militar ucraniano publicó además fotografías en las que se ven varios cuerpos tendidos en el suelo rodeados de equipaje desperdigado y una gran humareda junto a lo que parece ser el edificio de la estación.

Por otro lado las milicias prorrusas de Donetsk acusaron a Kiev del ataque y varias fuentes progubernamentales rusas en Telegram han afirmado que el Ejército ruso no tiene a su servicio misiles Tochka-U.