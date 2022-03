Rusia ataca Leópolis y sigue asediando Mariúpol y las regiones de Kiev y Járkov

Rusia continuó este sábado sus ataques contra varias ciudades ucranianas, como Mariúpol y Leópolis, y regiones, como las de Kiev y Járkov, pese a haber anunciado que daba generalmente por finalizada la primera fase de la ofensiva militar en Ucrania para centrarse en la "liberación completa" del Donbás, en el este del país.

Las fuerzas rusas continúan centrando sus esfuerzos en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste y perteneciente a la región de Donetsk, en el Donbás, dijo el asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Oleksiy Arestóvych.

Guerra en Ucrania: sábado 26 de marzo Agencias

"El enemigo continúa concentrando sus esfuerzos en la ciudad de Mariúpol, donde continúa la lucha callejera. Está tratando de avanzar en el área de Izium (en la región de Járkov) y en la región de Kiev para tomar ciertas acciones tácticas", señaló.

El Mando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó además en su último parte militar que las localidades en la región de Jersón, en el sur, "hay un aumento del terror hacia la población local por parte de los ocupantes".

Según la inteligencia militar británica, Rusia mantiene el bloqueo a Járkov, en el este; Chernígov, al norte; y Mariúpol.

NOTICIAS RELACIONADAS Guerra en Ucrania: sábado 26 de marzo

El alcalde de Chernígov, Vladyslav Atroshenko, señaló que 200 civiles han muerto en una "ciudad que está hecha pedazos" y en la que solo quedan entre 120.000 y 130.000 ciudadanos, prácticamente la mitad.

"Nadie va a entregar la ciudad", recalcó, según recoge el periódico Ukrayinska Pravda.

Guerra en Ucrania: sábado 26 de marzo Agencias

Preguntas sobre la estrategia rusa

Arestóvych recalcó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando a cabo una operación de defensa estratégica y en algunas ciudades contraatacan y lanzan misiles y ataques aéreos de artillería "de manera muy eficaz" contra las tropas rusas.

El Ministerio británico de Defensa ya advirtió este sábado en su último análisis de la ofensiva militar rusa en Ucrania que Rusia proseguirá su asedio sobre ciudades ucranianas, que son víctimas de bombardeos aéreos y de artillería.

Según dijo hoy el ministro para el Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania, Oleksiy Chernyshov, las tropas de Rusia han destruido unas 4.500 casas, 100 negocios, unas 400 instituciones educativas y 150 centros de salud.

Eso sí, Londres indicó que Rusia previsiblemente optará por no entrar en combates urbanos con su infantería para limitar sus "ya considerables bajas", por lo que continuará probablemente los bombardeos a costa de más muertes civiles.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia aseguró el viernes que inicialmente no planea asaltar ciudades "para evitar su destrucción y minimizar las pérdidas entre los soldados y civiles", pero añadió que "no excluye esta posibilidad".

NOTICIAS RELACIONADAS Última hora de la guerra

Para el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en inglés), con sede en EEUU, la afirmación de Moscú de que se centrará a partir de ahora en el Donbás, "podría indicar que Rusia ha reducido sus objetivos y ahora estaría satisfecha con controlar la totalidad de las regiones de Donetsk y Lugansk".

No obstante, considera que "esa lectura probablemente sea inexacta", ya que las "fuerzas rusas en otras partes de Ucrania no han dejado de luchar y no han dejado de intentar avanzar y apoderarse de más territorio", además de "atacar y destruir pueblos y ciudades ucranianas, y cometiendo crímenes de guerra".

Guerra en Ucrania: sábado 26 de marzo Agencias

Nuevo ataque a Leópolis

Así, este sábado en Leópolis, al oeste de Ucrania y cerca de la frontera con Polonia, dos ataques rusos con misiles han causado al menos cinco heridos, según el jefe de la Administración Estatal Regional, Maksym Kozytskyi.

El pasado día 18 Rusia bombardeó por primera vez directamente Leópolis, donde hoy su alcalde, Andriy Sadovy, indicó que, como resultado de los ataques este sábado "se infligieron daños significativos en las instalaciones de infraestructura".

El ataque se produce cuando el presidente de EEUU, Joe Biden, se encuentra de visita en Polonia y después de que visitara la víspera una ciudad fronteriza.

En la región de Járkov, el jefe de la Administración Militar, Oleg Synegubov, afirmó que hay combates, pero que las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo están defendiendo sus posiciones, sino que están lanzando una contraofensiva y que "ya se han liberado varias localidades"

El viernes cinco civiles murieron en un distrito de Járkov tras el bombardeo de edificios residenciales, señaló a su vez la Fiscalía de la región.

También en el este, las tropas rusas efectúan operaciones de combate para la captura de las localidades de Novomykhailivka y Novobakhmutovka, ambas en la región de Donetsk, "infligiendo daños de fuego al enemigo", según el parte militar del Ministerio de Defensa de Rusia.

En la región de Kiev, las fuerzas rusas "golpearon con importante artillería localidades", según el jefe de la Dirección Principal de la Policía Nacional de ucrania en la zona, Andriy Nebytov, quien dijo que hubo víctimas civiles, incluido un niño, además de cinco casas destruidas.

"Los investigadores de la Policía de la región de Kiev ya han documentado cuidadosamente más de 250 crímenes de guerra del agresor en la región de Kiev, que se utilizarán en la Corte Internacional de Justicia", agregó.

En la misma región, en Slavútich, el alcalde, Yuri Fomichev, fue secuestrado y luego liberado, después de que las tropas rusas entraran en la ciudad dormitorio de Chernóbil, donde hoy hubo una manifestación en apoyo a Ucrania en la plaza principal.

El gobernador de la región de Kiev, Alexander Pavliuk, señaló poco después que "los invasores abandonaron el centro" de la ciudad.

El jefe de la Administración Regional Civil-Militar de Sumy, en el noreste, Dmitro Zhyvytskyy, señaló a su vez que hubo combates feroces en varios distritos de la región.