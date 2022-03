Los colores del Holi Festival de la India regresan tras dos años de pandemia

El festival hindú más alocado de la India, Holi, donde mayores y pequeños se lanzan polvos de colores para celebrar la llegada de la primavera, regresó este viernes con fuerza tras dos años de continuas restricciones por la pandemia.

La bajada abrupta de las infecciones de coronavirus hasta mínimos del inicio de la pandemia, con 2.528 casos en las últimas 24 horas, cuando solo el pasado enero se registraban unos 350.000 diarios, y la retirada de la mayoría de las restricciones ha desencadenado una explosión de júbilo como si de una olla a presión se tratase.

"Parece que el festival ha regresado después de dos años. Los colores de Holi parecían sombríos en los últimos dos años. Pero hoy jugamos como solíamos hacerlo antes del coronavirus", afirmó Gaurav Gupta, un consultor financiero de 35 años, bañado en colores.

Gupta se muestra entusiasmado: "Nos divertimos muchísimo. De hecho, recuerdo que Holi fue el primer festival en 2020 en estar restringido y se ha convertido en el primero sin restricciones después de dos años de pandemia. Espero que lo peor haya pasado y recuperemos las vidas de antes".

A diferencia de otros años, algunos vecindarios como este en la ciudad de Noida próxima a la capital, u otros en la misma Nueva Delhi, decidieron celebrar Holi en comunidad, organizando banquetes con atronadora música punjabi y del cine de Bollywood, además de tambores, seguros muchos, sin mascarillas a la vista y entre "gulal" o polvos de colores, que lo peor de la pandemia ha quedado atrás.

La India, como tantos otros países, ha sufrido mucho durante esta pandemia, con un duro confinamiento entre finales de marzo y junio de 2020 que paralizó por completo la economía india, a lo que se sumó en abril y mayo del año pasado una segunda ola con más de 400.000 casos y 4.000 muertes diarias en el pico de la crisis sanitaria.

Nadie olvida esa segunda ola, en la que los hospitales colapsaron por falta de camas y oxígeno médico, mientras en los crematorios la llegada de cadáveres era incesante, sin espacio ni leña suficiente para despedir a los muertos, que se iban amontonando.

"No me puedo creer que finalmente hayamos tenido la oportunidad de jugar a Holi en alegría. Espero que esto marque un nuevo comienzo (...) Dos años son mucho tiempo. Sentía como si no quisiéramos que la fiesta terminara. Ha sido una espera de más de dos años", recuerda a Efe el ingeniero Avatar Gill.