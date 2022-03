Día 20 de invasión: continúan las negociaciones y el bombardeo de ciudades

Vigésimo día de la invasión rusa de Ucrania: las dos partes continuarán este martes las negociaciones para alcanzar un alto el fuego, mientras siguen los bombardeos y se endurecen las sanciones económicas contra Rusia.

Por lo demás, continúan los ecos del bombardeo ruso contra un centro militar ucraniano a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Ucrania, lo que ha hecho saltar las alarmas en la OTAN, cuyos ministros de Defensa se reúnen mañana en Bruselas, y ha empujado al Gobierno de Estados Unidos a afirmar que tiene "rutas múltiples" para hacer llegar su asistencia militar a Ucrania.

La Unión Europea concretará este martes un nuevo paquete de sanciones aprobadas este lunes contra Rusia y Bielorrusia, que incluye restricciones comerciales y financieras e incorpora a nuevos individuos sancionados, entre ellos el propietario del Chelsea, Roman Abramovich.

Continúan los bombardeos

Tanto en Kiev, como en la región de Sumy y en la vecina Járkov. Según la agencia ucraniana Ukrinform, que publicó una fotografía de un edificio residencial en llamas, esta noche se escucharon al menos 4 explosiones en Kiev por culpa de un ataque aéreo ruso. Antes, según el canal Ucrania 24, se habían escuchado varias explosiones en los barrios del oeste de la ciudad, según este canal por el impacto de misiles.

El Ejército ruso ha vuelto a atacar esta madrugada algunos barrios residenciales de la capital de Kiev, asediada desde hace varios días, confirmó este, martes en su cuenta de Telegram, el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

El Ejército ruso ha bombardeado en las últimas horas un complejo industrial en la zona de Shostka, en la región de Sumy y lo han dejado prácticamente inoperativo, según informó el jefe de la Administración Militar Regional, Dmytro Zhyvytskyi, en su cuenta de Telegram.

No muy lejos de Sumy, en la vecina Járkov, se ha producido también un gran incendio tras sufrir un bombardeo esta noche una zona cerca al Mercado Central de la ciudad.

"Rutas múltiples" de Estados Unidos para ayudar a Ucrania

El portavoz del Pentágono, John Kirby, descartó con este comentario en una rueda de prensa que el bombardeo el pasado domingo de una base del ejército ucraniano a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia vaya a afectar al suministro de armas a ese país o "un cambio en la situación".

El ataque causó 35 muertos y 134 heridos. "Claramente los rusos están expandiendo algunos de sus blancos, eso es obvio", observó Kirby, quien aseguró que los rusos están frustrados por la fuerte resistencia ucraniana y la falta de avances sobre el terreno.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este martes en Washington un proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Congreso con 13.600 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania y los países del flanco este de la OTAN en Europa. El total de dinero provisto por parte de EE. UU. en ayuda castrense a Ucrania en lo que va de año asciende a 1.200 millones de dólares.

El nuevo paquete de ayuda incluye misiles antitanques Javelin y misiles antiaéreos Stinger que las Fuerzas Armadas estadounidenses ya tienen en Europa y llegarán a Ucrania por tierra desde los países vecinos de Polonia y Rumanía.

Nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia

Este martes entran en vigor, una vez publicadas en el Diario Oficial de la UE, nuevas sanciones contra Rusia y Bielorrusia, en forma de restricciones comerciales y financieras, además de incorporar a más individuos sancionados, entre ellos el oligarca ruso y propietario del Chelsea, Roman Abramovich.

La UE también va a presentar una declaración ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) con su intención de suspender la cláusula de nación más favorecida para Rusia en sus mercados y su petición para que se suspenda el examen de la solicitud de Bielorrusia para incorporarse a la institución.

Los rusos controlan las centrales nucleares de Chernóbil y Zaporiyia

Militares rusos controlan las centrales nucleares de Chernóbil y Zaporiyia junto con guardias y personal ucranianos, aseguró esta noche Alexey Polishchuk, director del Segundo Departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, a la agencia Sputnik.

Chernóbil. Europa Press

En sus declaraciones, Polishchuk dijo además que las dos centrales habían vuelto a operar con normalidad, y que los niveles de radiación eran también normales, "lo cual está confirmado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)".

Las protestas en Rusia llegan a la televisión

Una periodista del Canal 1 de la televisión rusa irrumpió anoche la emisión en directo del noticiero nocturno Vremya, gritando proclamas y blandiendo un cartel contra la guerra de Ucrania, tras lo cual fue detenida. "No war. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Russians against war (rusos contra la guerra)", rezaba la pancarta que esgrimía la periodista, según recoge la agencia Sputnik.

🚨Une femme vient de s‘introduire sur le plateau de la première chaîne d’état russe (Первый канал) pour dénoncer la guerre en Ukraine. pic.twitter.com/3i8bRFZ0jk — Mathias Ulmann 🇫🇷🇺🇦 (@MathiasUlmann) March 14, 2022

Según el responsable del grupo de protección de los derechos humanos Pavel Chikov, la periodista, Marina Ovsianikova, fue detenida por la policía, señala Sputnik.