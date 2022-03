Zelenski reaparece en su despacho: "No tengo miedo a nadie"

En un video publicado esta noche, el presidente ucraniano Volodymyr #Zelensky dice: "Me quedo en #Kiev. En Bankova (la avenida Pennsylvania de #Ucrania). No me escondo. Y no le tengo miedo a nadie".

¡Tanto como sea necesario para ganar esta guerra!



aqui esta parte de ese video: pic.twitter.com/5yhVTMNYLi