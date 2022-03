Mariúpol paraliza la evacuación tras acusar a Rusia de incumplir el alto el fuego

Las autoridades de la ciudad ucraniana de Mariúpol han anunciado la paralización del proceso de evacuación tras acusar a Rusia de incumplir los términos del alto el fuego anunciado para facilitar la salida de los civiles de la localidad, donde están atrapadas unas 400.000 personas.

El teniente de alcalde de la localidad, Sergei Orlov, ha asegurado que fuerzas rusas siguen bombardeando la ciudad y usando artillería. "Es una locura. No hay alto el fuego en Mariúpol y no hay alto el fuego a lo largo de la ruta designada", ha hecho saber en declaraciones recogidas por BBC. "Nuestros civiles están listos para escapar, pero no pueden escapar bajo los bombardeos", ha lamentado.

Por contra, las milicias de la autoproclamada república separatista de Donetsk, afín a Rusia y territorialmente próxima a Mariúpol, han responsabilizado de estas nuevas hostilidades a grupos de extrema derecha ucranianos. "Los nacionalistas se han negado a proporcionar un corredor humanitario a los residentes de Mariupol, y además se han negado a marcharse a territorio seguro", han lamentado en un comunicado recogido por TASS.

El Ayuntamiento de Mariúpol ha informado a través de un mensaje en Telegram, también recogido por la cadena BBC, que responsables ucranianos siguen negociando con la parte rusa para confirmar el alto el fuego temporal a lo largo de toda la ruta de evacuación, dice el mensaje.

La ministra ucraniana de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Irina Vereshchuk, explicó este sábado que el mediador para establecer los corredores y garantizar el alto el fuego humanitario es Cruz Roja, y que está previsto evacuar unas 200.000 personas, de acuerdo con la agencia Unian.

Previamente la Alcaldía había informado de que la evacuación de la población civil comenzaría a las 11.00 hora local (9.00 GMT) y finalizaría a las 16.00 (14.00), según el Centro de Coordinación encabezado por el jefe de la Administración Civil-Militar Regional de Donetsk, Pavel Kirilenko. La ruta elegida para el corredor humanitario será Mariúpol-Nikolskoye-Rozovka-Pologi-Orekhov- Zaporiyia.

La evacuación se llevará a cabo en autobuses municipales desde tres puntos de la ciudad y en vehículos particulares, que deberán ceñirse estrictamente a una ruta preestablecida, señaló el Ayuntamiento en su canal de Telegram.