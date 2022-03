Bombardeos masivos de Rusia frente a la resistencia ucraniana

Tras haber progresado a través de la franja costera del mar de Azov, el Ejército ruso tomó este miércoles la ciudad de Jersón, cuya provincia en su parte sur llevaba ya días bajo el control de su operativo militar, según anunció por la mañana el portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konáshenkov. Sin embargo, el alcalde, Ígor Kolijáyev, afirmó que el casco sigue todavía bajo control ucraniano. De ser ciertas las informaciones de Konáshenkov, Rusia habría dado un importante paso en su empeño de ocupar ahora el litoral del mar Negro en dirección hacia Odessa y después hacia el oeste, hasta llegar al enclave separatista moldavo de Transnistria.

Asimismo, "tropas aerotransportadas de Moscú desembarcaron en Járkov", la segunda ciudad de Ucrania, como admitía Kiev en un comunicado difundido en Telegram. Sin embargo, los defensores mantenían combates mientras soldados rusos "atacaban un hospital". Desde el martes, la urbe de Járkov estuvo sometida a bombardeos que causaron muertos entre los civiles y serios daños en edificios e infraestructuras. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó lo sucedido en la segunda mayor ciudad del país de "crímenes de guerra". Antón Geráshenko, uno de los portavoces de su Ministerio del Interior afirmó que un misil de crucero impactó contra el ayuntamiento. Otros edificios fueron también alcanzados por las bombas, entre ellos una comisaría, un centro docente adscrito a la universidad y varias viviendas. Tras la decena de muertos de hace dos días, este miércoles se contabilizaron cuatro víctimas más y una decena de heridos entre la población civil.

El ataque más feroz ha destruido una decena de bloques de casas en la localidad de Zhytomyr, a poco más de una hora de Kiev

La situación en Kiev es más tranquila. Tras los ataques con misiles del martes, sus habitantes sufrieron nuevos bombardeos en zonas de la periferia, en un claro indicio de que el Ejército ruso trata de romper las defensas para penetrar en la ciudad. En la capital ucraniana funciona el sistema de alerta de bombardeos, lo que ha permitido a la población ponerse a salvo en el metro, en

En cuanto suenan las sirenas los búnkeres se llenan en todas la ciudades

El martes, tras un comunicado del Ministerio de Defensa ruso instando a la población de Kiev a abandonar sus domicilios, fue atacada la torre de televisión, causando al menos cinco muertos y varios heridos. La parte norte de la metrópoli sigue amenazada por la presencia de un imponente despliegue de tropas de Moscú llegadas en un inmenso convoy de tanques, blindados y otros vehículos militares.

"Cada vez más cerca"

El alcalde, Vitali Klichkó, advirtió que "las tropas rusas se concentran cada vez más cerca". Llamó a la población a mantener alta la moral y no fiarse de "las múltiples mentiras que difunde el enemigo. Confíen solamente en los comunicados oficiales". "Nos estamos preparando y defenderemos Kiev, que sigue en pie y así permanecerá", manifestó Klichkó. En los últimos bombardeos rusos, el miércoles por la noche las fuerzas ucranianas lograron destruir un misil pero sus restos cayeron sobre la estación del sur y provocaron daños aparentemente menores. Otro proyectil, sin embargo, sí impactó contra la tubería principal de suministro de gas a la ciudad, aunque las autoridades esperan tenerla reparada este jueves.

Cerca de la torre de televisión parcialmente destruida se extiende el memorial de Babi Yar, la fosa común donde fueron enterrados los 33.000 judíos fusilados en 1941 bajo la ocupación nazi. Por eso el ataque ha indignado a la comunidad judía ucraniana, cuyo gran rabino, Moshe Asman, dijo que "no llego a creer lo que veo".

Por primera vez, los disparos con misiles de crucero se cebaron también con la localidad de Yitomir, en la parte oeste del país. Las autoridades locales reportaron cuatro muertos y serios daños en las infraestructuras. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas recalcó que "ante la falta de avances, el enemigo sigue disparando misiles y bombardeando infraestructuras para intimidar a los civiles".

En la nota castrense se señala que "los ocupantes están sufriendo severas pérdidas" y apuntan la cifra de 5.840 militares rusos muertos en estos siete días de ofensiva. Moscú, sin embargo, admite solo unos 500. El Ejército ucraniano sostiene además haber destruido 211 tanques, 30 aviones, 31 helicópteros, 862 vehículos blindados, 85 lanzaderas de artillería, dos embarcaciones y tres drones.

Entre los soldados del Kremlin presos hay jóvenes a los que se ve desconcertados y muy asustados

Entrega de prisioneros

Dos cazas del Kremlin, precisamente del tipo Su-35C, fueron derribados este miércoles en Kiev, según el Estado Mayor local. El Ministerio de Defensa, por su parte, anunció que los "numerosos" prisioneros en poder delas fuerzas locales serán entregados directamente a sus madres, si se toman la molestia de ir a Ucrania a por ellos. Indicó que "a diferencia de los fascistas de Putin, nosotros no estamos haciendo la guerra contra las madres y sus hijos capturados".

En el terreno informativo, la Fiscalía General de Rusia ordenó el martes, por culpa de la cobertura "inadecuada" sobre la guerra, suspender las emisiones de la radio Eco de Moscú y del canal de televisión Dozhd, ambos son de los pocos medios opositores que todavía quedaban en activo en Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no quiso pronunciarse al respecto, señalando que es un asunto que atañe a la justicia. "No podemos y no vamos a comentar nada sobre esto. Por supuesto, el presidente está al corriente de la decisión de la Fiscalía, que ejerce sus competencias y lleva a cabo su trabajo". También informó que la delegación rusa para las negociaciones de paz se encuentra ya en la localidad bielorrusa de Belovézhskaya Pusha, cerca de la frontera con Polonia. Este jueves llegará allí la contraparte ucraniana para mantener una segunda ronda de conversaciones. La primera tuvo lugar el lunes al sur de la región de Gómel, aunque sin resultado alguno.

Mientras tanto, en la frontera se siguen concentrando fuerzas que podrían ser no solo rusas sino también las que están a las órdenes del dictador Alexánder Lukashenko, quien el martes dio a entender que baraja intervenir también en la guerra. "Los sistemas de defensa aérea de Bielorrusia están a la espera para evitar que las fuerzas rusas puedan recibir una puñalada por la espalda", manifestó el mandatario de Minsk sin explicar a qué tipo de supuesto ataque o "puñalada" se refiere.